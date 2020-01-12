Миллионы испанцев требуют от правительства сохранить единство страны 1 12.01.2020, 18:03

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Фото: DW

В городах Испании прошли митинги с требованием к правительству уважать нормы демократического государства.

Миллионы испанцев, люди разной идеологии, приняли участие в воскресенье, 12 января, в манифестациях в защиту единства, норм и законов демократического государства, пишет dw.com. Шествия и митинги, организованные гражданской платформой под названием "Испания существует", прошли практически во всех городах королевства. Поводом для манифестации стало беспокойство населения в связи с планами вновь формируемого коалиционного правительства. В его состав войдут представители Испанской социалистической рабочей партии, коммунист и ультралевые популисты из партии "Подемос" ("Мы можем").

Самая крупная манифестация прошла в Мадриде на площади Сибелес. Судя по лозунгам и выступлениям митингующих, особую тревогу испанцев вызывают договоренности главы будущего кабинета социалиста Педро Санчеса с каталонскими сепаратистами. В обмен на поддержку инаугурации Санчеса, состоявшуюся 7 января, им обещаны переговоры и опрос каталонцев о дальнейшем пребывании в составе Испании. И это при том, что конституция не допускает раздела страны.

"Единую Испанию никогда не победить!" - скандировали участники митинга. Один из участников - Альфредо, студент Мадридского автономного университета - заявил, что не хочет "балканизации Иберийского полуострова" - превращения Испании "в конгломерат враждующих между собой карликовых государств". "Ведь примером Каталонии могут вдохновиться любые другие националисты - баскские, галисийские, валенсийские, андалузские, канарские и неизвестно еще какие", - уверен он.

Сохранить привычный образ жизни

На одном из плакатов - юмор времен испанской гражданской войны 30-х годов прошлого столетия: "Красные пришли - будут голод и вши". Пожилая женщина-домохозяйка, представившаяся как Лурдес, заявила, что ее очень волнует, к примеру, что пост министра потребления займет лидер коммунистов Альберто Гарсон. "Он говорит, что лучшая в мире система потребления существует на Кубе и Венесуэле. Ну а мы не хотим у себя подобную систему - получать по карточкам 5 яиц в месяц и сутками стоять в очереди за туалетной бумагой".

Фото: DW

Еще один опрошенный манифестант назвался Мануэлем, "бывшим предпринимателем". Он рассказал, что вынужден, как и многие его коллеги, сворачивать бизнес. Ведь уже объявлено, что новое правительство поднимет обязательный потолок оплаты для наемных работников, налоги, ужесточит в пользу рабочих условия трудовых соглашений. Подобные планы, по словам Мануэля, "разорительны для бизнеса", которому "в последние 12 лет приходится работать в условиях кризиса и ограничиваться скромными доходами".

Участники митинга приняли резолюцию, призывающую правительство сохранить единство Испании, права и свободы испанцев, уважать законы рыночной экономики.