закрыть
12 января 2020, воскресенье, 20:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Единственная иранская олимпийская медалистка уехала из страны

  • 12.01.2020, 18:22
  • 2,258
Единственная иранская олимпийская медалистка уехала из страны
Кимия Ализаде
Фото: © Carl Sandin / ZUMA Press

Кимия Ализаде, которой сейчас 21 год, в 2016 году получила бронзовую медаль на Играх в Рио-де-Жанейро.

Единственная в истории спортсменка из Ирана, завоевавшая медаль на Олимпийских играх, заявила, что эмигрировала из страны по политическим мотивам, передает «Голос Америки».

Кимия Ализаде, которой сейчас 21 год, в 2016 году получила бронзовую медаль на Играх в Рио-де-Жанейро в состязаниях по тхэквондо.

О своем решении она сообщила в инстаграме. «С чего мне начать – с приветствия, с прощания или с соболезнований?» – с таких слов начинается ее запись.

Ализаде называет себя «одной из миллионов угнетаемых женщин в Иране». По ее словам, она не была свободна, представляя Иран на международной арене: «Я всегда должна была повторять те слова, которые мне указывали, и носить ту одежду, которую мне приказывали. Мы лишь инструменты. Только наши медали ценятся, потому что их можно использовать в политических целях».

По словам Ализаде, она хочет счастливо жить в безопасности и заниматься тхэквондо. «Я не хочу сидеть за столом с ложью, фальшью и несправедливостью», – пишет спортсменка, отмечая, что решение было «более тяжелым, чем победа на Олимпиаде».

Неясно, где именно теперь будет жить спортсменка и под каким флагом она будет выступать. Ранее сообщалось, что она тренируется в Нидерландах.

Слухи об эмиграции Ализаде появились несколько дней назад. Теперь их подтвердила сама спортсменка.

В Иране накануне, после того как власти страны признали, что по ошибке сбили украинский пассажирский самолёт, на борту которого были 176 человек, вспыхнули протесты. Акции протеста в стране, которые подавляются властями, продолжаются все последние годы, то затухая, то вспыхивая с новой силой. Протестующие недовольны как падением уровня жизни, так и политической системой исламской республики, в том числе ограничением прав женщин.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы»
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы» Валерия Костюгова
Империя на обочине
Империя на обочине Лилия Шевцова
Узурпатор понимает лишь силу
Узурпатор понимает лишь силу Максим Винярский
Затишье перед бурей
Затишье перед бурей Александр Гольц