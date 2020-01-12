закрыть
12 января 2020, воскресенье, 20:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

«Дом сгорел в 2016-м, а счета за коммуналку приходят до сих пор»

11
  • 12.01.2020, 18:34
  • 2,547
«Дом сгорел в 2016-м, а счета за коммуналку приходят до сих пор»
Фото: Stv.by

Странная ситуация в Гомеле.

Жительница Гомеля Александра Рамиханова попала в нестандартную ситуацию: судебные исполнители пришли описывать ее имущество, пишет сайт gomel.today.

Причина — долги за коммунальные услуги по адресу ее родителей. Пикантность ситуации придает тот факт, что дом, в котором зарегистрированы она и ее дети, сгорел еще три года назад.

- Это был наш дом. Здесь была моя комната, за ней была комната младшей сестры. Здесь был бабушкин дом, в котором мы периодически играли вместе. В 2016 случился пожар. Сгорело все, - рассказывает гомельчанка.

С тех пор здесь никто не живет. Какого же было удивление Александры, когда она узнала, что все это время по адресу пепелища не прекращали оказывать коммунальные услуги.

- Нам ежемесячно, оказывается, насчитывали платежи за вывоз мусора. Куда они отправляли их — неизвестно. И вот в ноябре постучался судоисполнитель — муж был дома с младшим ребенком, открыл двери — и с порога заявил, что сейчас будет описывать имущество, - говорит женщина.

Сегодня сумма задолженности составляет 197 рублей плюс 250 рублей пени за просрочку платежей. И это с учетом того, что никакого мусора в помине не было, и фактически услуга не оказывалась. Но, как это обычно бывает, у медали есть и обратная сторона.

Удивительно, но официально на этих руинах проживают пять человек: родители Александры и двое ее сыновей. Причем младшего, Сергея, здесь зарегистрировали в декабре 2017-го. Спустя год после пожара.

Ничего удивительного: пепелище в госрегистре недвижимого имущества до сих числится жилым помещением со всеми вытекающими обстоятельствами. Документы о том, что дома больше не существует, не оформлялись. Сделать это должен был собственник строения — мать Александры. Но женщина ведет асоциальный образ жизни: найти ее не удалось даже после объявления в розыск. Должников поставщики услуг, следуя инструкциям, искали больше года. Не начислять платежи попросту не было юридических оснований.

Ольга Ткачева, директор расчетно-справочного центра Гомеля:

- Все очень просто. Согласно 571 постановлению Совета Министров специалисты рассчетно-справочного центра производят начисления за основную коммунальную услугу — вывоз и обезвреживание твердых коммунальных отходов — по месту основной регистрации граждан. По данному адресу зарегистрирована гражданка со своей семьей.

Теперь же для установления всех обстоятельств назначено еще и служебное расследование. По его итогам и будет поставлена точка в этом деле.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы»
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы» Валерия Костюгова
Империя на обочине
Империя на обочине Лилия Шевцова
Узурпатор понимает лишь силу
Узурпатор понимает лишь силу Максим Винярский
Затишье перед бурей
Затишье перед бурей Александр Гольц