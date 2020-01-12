Профсоюз РЭП помог семье строителя взыскать с работодателя около $6 тысяч 3 12.01.2020, 19:05

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Дело вел инспектор профсоюза РЭП по Брестской области Владимир Малей.

Суд Барановичского района и города Барановичи взыскал с ОАО «Птицефабрика «Дружба» по 2,5 тысячи белорусских рублей компенсации морального вреда на каждого члена семьи Г.Гордейчика, пишет сайт praca-by.info.

Мать, жена и трое детей погибшего просили суд взыскать с «Птицефабрики «Дружба» по 100 тысяч рублей компенсации морального вреда каждому.

26 июля 2019 года каменщик ОАО «Птицефабрика «Дружба» Г.Гордейчик вместе с коллегами делали кирпичную кладку птичника №8. После обеда у строителей закончился кирпич и цемент, поэтому все, за исключением Г.Гордейчика, спустились на землю.

«Примерно в 15.30 Гордейчик Г.В. самовольно, без поручения прораба, поднялся на кровлю здания и при перемещении по ней упал в отверстие, закрытое листом шифера, с высоты 4,6 метра на бетонный пол, в результате чего получил телесные повреждения, от которых скончался в УЗ «Барановичская городская больница», – написал в акте Н-1 инспектор госинспекции труда, проводивший расследование.

Барановичский межрайонный отдел Департамента госинспекции труда в результате спецрасследования пришел к выводу, что «Гордейчик Г.В. нарушил требования инструкции по охране труда для каменщика».

Барановичский межрайонный отдел СК отказал в возбуждении уголовного дела в отношении руководителя работ – прораба Селюк в связи с тем, что «смерть Гордейчика Г.В. наступила в результате несчастного случая». Cтепень вины не устанавливалась.

Инспектор госинспекции труда не установил вины ни руководства, ни специалистов ОАО “Птицефабрика “Дружба” в гибели Г.Гордейчика. А вот правовой инспектор профсоюза РЭП по Брестской области Владимир Малей, который представлял интересы семьи погибшего в суде, привел доказательства обратного.

9 декабря суд Барановичского района и города Барановичи рассматривал иск семьи погибшего к руководству ОАО “Птицефабрика “Дружба”.

- В суде я привел доказательства, что смерть каменщика наступила не только в результате нарушения инструкции по безопасности, но и в связи с нарушением со стороны нанимателя правил организации работ на высоте, которые утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты, – рассказал Владимир Малей. – А там четко записано: наниматель отвечает за безопасность работ на высоте. Причинно-следственная связь налицо: если бы руководитель работ – прораб присутствовал при кладке на высоте, возможно, этого несчастного случая удалось бы избежать.

Юрист обнаружил еще нарушений в организации и проведении работ на птицефабрике. В связи с новыми фактами семья будет добиваться пересмотра акта Н-1 – сначала в Брестской областной инспекции труда, а затем, если понадобится, и в Минтруда.

-27 марта 2019 года Гордейчика госпитализировали с онкологическим заболеванием. Ему сделали операцию, и к работе он приступил только 8 июля. Перерыв в работе составил более трех месяцев. А согласно инструкции Минздрава №47 о прохождении медицинских осмотров указывается, что, если работник по заболеванию был нетрудоспособен более трех месяцев, он должен проходить внеплановый медицинский осмотр. А в суд представлена справка о прохождении профосмотра одним (!) врачом. Я утверждаю, что этот профосмотр не является допуском к работе на высоте. Поэтому я буду обжаловать причины смерти на рабочем месте Гордейчика, а именно: его допустили к работе на высоте с противопоказаниями, с имевшимся у него повышенным артериальным давлением. Человек с таким заболеванием не допускается к работе на высоте, – резюмировал Владимир Малей.