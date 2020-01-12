В Иране задержали посла Британии и хотят выслать из страны 12.01.2020, 19:11

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Роб Макэр

Фото: АР

Лондон назвал это вопиющим нарушением международного права.

Британский МИД назвал задержание посла Великобритании Роба Макэра вопиющим нарушением международного права, сообщает «Голос Америки».

Ранее в воскресенье иранские власти вызвали посла Великобритании, чтобы заявить протест по поводу его участия в «незаконном» митинге в Тегеране в память о погибших в крушении украинского самолета, по ошибке сбитого иранскими военными.

Сообщение об этом опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

«Сегодня Роб Макэр был вызван в связи с противоречащим правилам поведением, которое выразилось в участии в незаконном митинге в субботу», – говорится в сообщении.

Лондон ранее сообщил, что его посол в Иране был задержан на короткое время в субботу. Иранские СМИ утверждали, что дипломат якобы провоцировал антиправительственные протесты.

Тем временем иранское ополчение «Басидж», занимающее непримиримую позицию, в воскресенье провело акцию протеста у посольства Великобритании в Тегеране, требуя закрытия дипмиссии. Об этом сообщают иранские государственные СМИ.

«Басидж» аффилирован с Корпусом стражей исламской революции.