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Под своды «Минск-Арены» подняли джерси Владимира Цыплакова

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  • 12.01.2020, 19:22
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Под своды «Минск-Арены» подняли джерси Владимира Цыплакова

На счету легендарного хоккеиста более 331 матча в НХЛ.

12 января на "Минск-Арене" состоялась торжественная церемония поднятия джерси Владимира Цыплакова, пишет pressball.by.

На льду присутствовали брат Владимира Александр и близкий друг легендарного хоккеиста Олег Антоненко. Джерси Цыплакова с 29 номером и годами выступления за минское "Динамо" была поднята под аплодисменты зрителей. Символическое вбрасывание в матче сделал Александр Цыплаков.

Владимир Цыплаков — легенда белорусского хоккея, трижды лучший хоккеист страны, победитель молодежного чемпионата мира 1989 в составе сборной СССР, участник Олимпийских игр 1998 и 2002 и шести чемпионатов мира в составе сборной Беларуси. В 46 матчах за сборную Владимир набрал 48 (24+24) очков.

В минском "Динамо" хоккеист провел пять лет с 1987 по 1992 года, после чего отправился в Северную Америку. На его счету 331 матч в НХЛ, в которых он набрал 170 очков (69+101). После окончания карьеры игрока Владимир Цыплаков работал в клубах КХЛ в качестве тренера, в том числе в минском "Динамо" (2008, 2009-2011).

На "Минск-Арене" уже висят джерси экс-тренеров "Динамо" Виталия Стаина и Владимира Крикунова, а также бывших игроков команды Анатолия Варивончика, Михаила Захарова и Руслана Салея.


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