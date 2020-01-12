Во всей Польше проходит 28-й финал «Большого оркестра праздничной помощи» 12.01.2020, 19:55

В этом году одна из самых крупных благотворительных акций в Польше проходит под девизом «Ветер в паруса».

Во всей Польше проходит 28-й финал «Большого оркестра праздничной помощи». В этом году одна из самых крупных благотворительных акций проходит под девизом «Ветер в паруса». Деньги, собранные 120 тысячами волонтеров будут предназначены на приобретение и передачу детским больницам самого современного медицинского оборудования для лечения детей с сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями, передает «Польское радио».

В благотворительную акцию активно включаются политики, деятели культуры, известные спортсмены. Традиционно в интернете проводится аукцион переданных ими с этой целью памятных вещей.

Президент Польши Анджей Дуда передал на цели 28-го финала «Большого оркестра праздничной помощи» спортивную майку с похода nordic walking в Закопане с надписью «ДА пересадке». Супруга президента, первая леди Агата Корнхаузер-Дуда предложила на аукцион свое платье, в котором она была на торжестве коронации императора Японии.

Лауреатка Нобелевской премии по литературе Ольга Токарчук пожертвовала одну из официальных копий Нобелевской медали, а знаменитый футболист Роберт Левандовский предложил встречу на ланче для двух человек. На аукционе можно также приобрести бронзовую медаль, которую польские волейболистки завоевали во время Final Six Волейбольной лиги наций в Чикаго.

Результаты сбора 28-го финала «Большого оркестра праздничной помощи» будут представлены после полуночи. Акции сопутствуют концерты, спортивные состязания, встречи с известными людьми, мастер-классы и другие мероприятия во всей Польше и за границей. Главный концерт с участием звезд эстрады и лазерныме шоу «Свет в небо» организован в центре Варшаве на площади Плац Банковы.