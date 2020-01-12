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Куда белорусам поехать отдыхать на море в феврале?

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  • 12.01.2020, 20:01
  • 1,079
Куда белорусам поехать отдыхать на море в феврале?

Названы самые комфортные курорты.

Февраль - месяц экзотики: на Средиземноморье зимой холодно, поэтому туристы переключаются на колоритную Азию и экзотические острова. А спланировав отдых чуть заранее - в январе, за месяц-полтора до вылета - можно выбрать из куда большего числа туристических предложений, пишет tio.by.

Так где отдохнуть на море в феврале, чтобы было комфортно?

Вьетнам

Вьетнам - одно из самых популярных направлений для отдыха на море в феврале. Тем более, для белорусов предусмотрен безвизовый въезд на 15 дней (для более длительного отдыха необходимо оформить визу). Однако, выбирая тур во Вьетнам, учитывайте, что тепло и солнечно зимой может быть не на всей территории страны. В феврале лучше отдать предпочтение южной части Вьетнама (Фукуок, Нячанг), поскольку на севере, скорее всего, в это время будет дождливо и ветрено. Впрочем, если ваша цель не пляжный отдых, а экскурсии, север Вьетнама будет комфортен для вас и зимой. Легкая куртка и дождевик вполне подойдут для прогулок по Ханою и вылазок в гористую Сапу.

Таиланд

Таиланд также входит в топ самых популярных направлений для поездок в феврале. Особенно у россиян, для которых действует безвизовый режим - а вот белорусам перед поездкой придется озадачиться оформлением визы. Температуры воздуха и моря в Таиланде зимой почти уравниваются и достигают очень комфортного баланса: 26-32° днем, на пару градусов холоднее ночью, температура моря 27-28°. Волны спокойны, тропические ливни в это время не беспокоят отдыхающих. Ничто не помешает вам насладиться экзотикой и богатой культурой Таиланда! Тем более, в феврале здесь проводится множество фестивалей.

Доминикана

Февраль - прекрасное время для отдыха в Доминикане. Температура воды и воздуха достигает 27 градусов, а уровень влажности вполне комфортен для отдыха. Тем более, в конце февраля проходит масштабное празднование Дня независимости.

Гоа

В феврале на Гоа редко бывают осадки и ветер, а вот столбик термометра может подниматься до +30 и выше. Температура воды не отстает от температуры воздуха: можете рассчитывать на теплые ласковые волны и не беспокоиться о непогоде.

Куба

Куба - сама по себе страна очень колоритная и интересная, и февральская погода ее только украшает. В это время туристов встретят спокойное море и умиротворенная природа. Днем столбик термометра поднимается до 26-30°, ночью опускается на 5-8 градусов, но море остается теплым, что позволяет купаться до самого вечера.

Шри-Ланка

Февраль - месяц спокойного моря на Шри-Ланке. Ветер утихает, вода прогревается, а вокруг - солнце и изобилие дешевых фруктов. Пройдет всего месяц-другой, повысится влажность, и отдых станет чуть менее комфортным - поэтому наслаждайтесь, пока есть время!

Мальдивы

Февраль - пик популярности Мальдив: во-первых, погода в это время располагает к купанию и комфортному отдыху. А во-вторых, туристы со всего мира стекаются на теплые острова, чтобы сыграть свадьбу в канун Дня Святого Валентина! Даже если вы не планируете отмечать День влюбленных, солнце и теплые волны на Мальдивах в феврале точно не разочаруют!

Египет

Февраль - один из самых прохладных месяцев в Египте, и не каждый турист в это время готов к погружению в Красное море. Но закаленные белорусским февралем путешественники не страшатся освежающих волн: для многих их температура вполне комфортна, а снижение цен на туры позволяет не замечать погодные неудобства. Зато ровный загар февральская погода точно не испортит: солнце в Египте и в феврале теплое и ласковое. К тому же, в это время очень комфортными будут экскурсии: туристов мало, погода не жаркая.

ОАЭ

Если лето в ОАЭ для многих может стать испытанием из-за высоких температур, то зимой здесь вполне комфортно. По крайней мере, для загара: воды температуры парного молока в это время не будет, а вечера могут быть довольно прохладны. Но не забывайте про отельные бассейны с подогревом и городские прогулки: днем температура позволяет носить платья и шорты, так что у вас есть все шансы заполучить себе кусочек лета. А еще в феврале в ОАЭ стартует шопинг-фестиваль с огромными скидками.


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