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Фанаты минского «Динамо» припомнили гендиректору шоколадки от Лукашенко

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  • 12.01.2020, 20:13
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Фанаты минского «Динамо» припомнили гендиректору шоколадки от Лукашенко

Болельщики пришли на матч с ярким баннером.

Лидер предпринимательской «Перспективы» Анатолий Шумчекно опубликовал фото баннера, с которым фанаты минского хоккейного клуба «Динамо» пришли на матч, пишет «Солидарность».

На баннере болельщики написали: «Раньше воевали за сердца #29, а теперь за шоколадки». Таким образом они отреагировали на слова гендиректора клуба и тренера команды правителя о том, как проходят тренировки его подопечных (цитируется по «Беларусь 1»):

— В конце каждой тренировки, есть такая традиция, Лукашенко подписывает шоколадки. Мы, можно сказать, воюем за эти шоколадки.

12 января минское «Динамо» уступило московскому «Спартаку» со счетом 1:5, проиграв тем самым 36 матчей в этом сезоне.


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