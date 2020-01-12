закрыть
12 января 2020, воскресенье, 20:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Синоптики: В понедельник будет до +6°С

  • 12.01.2020, 20:36
Синоптики: В понедельник будет до +6°С

Преимущественно облачная погода с плюсовой температурой ожидается в Беларуси 13 января.

Об этом БелТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник на большей части территории прогнозируются кратковременные осадки - дождь, мокрый снег. Ночью и утром местами возможен слабый гололед, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер западный умеренный, в ночные и утренние часы - порывистый.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов, днем - 1-6 градусов тепла.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы»
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы» Валерия Костюгова
Империя на обочине
Империя на обочине Лилия Шевцова
Узурпатор понимает лишь силу
Узурпатор понимает лишь силу Максим Винярский
Затишье перед бурей
Затишье перед бурей Александр Гольц