Президент Абхазии Хаджимба ушел в отставку 12.01.2020, 20:50

Фото: РИА Новости

Жители Абхазии празднуют и поздравляют друг друга.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку, передает «Новая газета».

«Да, я ушел», — заявил Хаджимба Интерфаксу. На вопрос о том, будет ли он принимать участие в повторных выборах, назначенных на 22 марта, он ответил: «Жизнь покажет».

Президент Абхазии сложил полномочия, передает Илья Азар

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На видео: участники шествия до президентской дачи радуются новости

Видео: Илья Азар / Новая газета pic.twitter.com/4mH6Yo5pHR — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 12, 2020

У резиденции Хаджимбы сегодня вечером собрались несколько сотен человек. Сейчас они уже покинули это место, поздравляя друг друга. После сообщения от отставке Хаджимбы у резиденции была слышна стрельба.