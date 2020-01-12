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Президент Абхазии Хаджимба ушел в отставку

  • 12.01.2020, 20:50
Президент Абхазии Хаджимба ушел в отставку
Фото: РИА Новости

Жители Абхазии празднуют и поздравляют друг друга.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку, передает «Новая газета».

«Да, я ушел», — заявил Хаджимба Интерфаксу. На вопрос о том, будет ли он принимать участие в повторных выборах, назначенных на 22 марта, он ответил: «Жизнь покажет».

У резиденции Хаджимбы сегодня вечером собрались несколько сотен человек. Сейчас они уже покинули это место, поздравляя друг друга. После сообщения от отставке Хаджимбы у резиденции была слышна стрельба.


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