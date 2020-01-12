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Политзаключенный Михаил Жемчужный: Письма с воли сейчас - на вес золота

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  • 12.01.2020, 21:03
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Политзаключенный Михаил Жемчужный: Письма с воли сейчас - на вес золота

В последнее время у политического заключенного возникли проблемы с подачей жалоб в суды.

В последнем по времени письме к витебским правозащитникам политзаключенный Михаил Жемчужный выражает мнение, что общество теряет интерес к нему. Сильное течение корреспонденции, которую получал годом ранее, превратилось в редкие письма, пишет «Витебская весна».

Жемчужный связывает это с «избирательной кампанией», которая проходила в Беларуси.

«Эти «выборы» всех моих адресантов выбили из седла. Очень сочувствую им. Понимаю, как тяжело выдержать трехмесячный избирательный марафон - как в качестве кандидатов, так и наблюдателей на избирательных участках», - высказывает свое понимание ситуации в стране Михаил Жемчужный.

«Да, действительно, политзаключенный Жемчужный неоднократно сообщал мне в письмах о том, что интенсивность переписки с гражданскими активистами заметно уменьшилась. Теперь письма с воли, по словам Михаила, стали «на вес золота». Теперь они приходят реже, круг поддержки и внимания общественности к заключенному сузились», - считает правозащитник из Витебска Леонид Светик.

В последнее время у Жемчужного возникли проблемы с подачей жалоб в суды. Фактически администрация колонии лишила политзаключенного конституционного права на защиту.

«Сейчас блокируют мою переписку с судами, требуя доклеивать марку за 5 копеек. Заявления возвращают, сроки обжалования кончаются, и решения приобретают законную силу. А эту марку мне взять негде! Ситуация безвыходная...» - сообщает в письме политзаключенный.

Жемчужный считает, что такие ограничения связаны с тем, что он выработал правильную стратегию защиты в судах.

Политзаключенный высоко оценивает работу всех правозащитников.

«Я, находясь в местах лишения свободы и сотрудничая с правозащитниками с августа 2014 года, преследовал единственную цель - чтобы политзаключенных в Беларуси больше не было», - пишет Михаил Жемчужный.

В последние дни декабря, перед очередной посадкой в ШИЗО, Михаил Жемчужный поспешил поздравить всех представителей гражданского общества Беларуси с прекрасными зимними праздниками: «Желаю всем здоровья! Жыве Беларусь!»


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