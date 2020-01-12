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Минское «Динамо» проиграло 36-й матч в сезоне

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  • 12.01.2020, 21:07
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Минское «Динамо» проиграло 36-й матч в сезоне
Фото: tut.by

В матче регулярного чемпионата КХЛ «зубры» на домашней арене проиграли «Спартаку».

Минское «Динамо» завершило домашнюю серию в КХЛ поражением от московского «Спартака» со счетом 1:5 (0:2, 0:2, 1:1), пишет tut.by.

«Зубры» активно начали матч, много атаковали, но допустили две ошибки, которые привели к пропущенным шайбами. Отличились Юньков и Даугавиньш.

Фото: tut.by

Второй период начался с быстрой шайбы «Спартака»: Дэнни Тэйлор не справился с простым броском Ивана Вишневского.

После этого Крэйг Вудкрофт решил заменить канадского вратаря на молодого белоруса Никиту Толопило.

Фото: tut.by

Толопило действовал куда увереннее, но и он не справился с броском Никонцева в большинстве — 0:4.

В третьей двадцатиминутке Райан Спунер отыграл одну шайбу, но в концовке минчане пропустили еще одну шайбу в меньшинстве от Никонцева — 1:5.

Фото: tut.by

«Динамо-Минск»: Тэйлор (Толопило); Знахаренко — Достанко, А. Костицын (К) — Ковыршин — Стефанович; Морроу — Готовец, Аносов — Спунер — Принс; Граньяни (А) — Ерёменко, Павленко — Демков — Павлович (А); Денисов — Китаров, Мартынов — Паре — Дроздов.

Фото: tut.by

«Спартак»: Гудачек (Беспалов); Херсли — Мусин, Фёдоров — Ганзл — Хохлачёв; Вишневский — Рылов (А), Карсумс — Зубов (А) — Даугавиньш; Гончаров — Кулик, Котляревский — Юньков — Никонцев (К); Тришин — Львутин, Талалуев — Столяров — Галимов.

Во вторник «Динамо» сыграет в Москве против ЦСКА.


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