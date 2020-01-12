закрыть
12 января 2020, воскресенье, 23:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

В Ираке обстреляна база войск США

  • 12.01.2020, 21:11
  • 3,917
В Ираке обстреляна база войск США

Есть раненые.

Семь минометных мин были выпущены по иракской авиабазе Балад, где дислоцируются американские войска. Об этом сообщает Reuters (перевод — liga.net) со ссылкой на источники среди военных.

Согласно источникам, мины упали на взлетно-посадочную полосу, ранены четверо иракских военных.

Журналистка Элизабет Хагедорн сообщила в Twitter, что база была атакована восемью ракетами системы залпового огня:

База Балад находится примерно в 80 км к северу от Багдада.

Напомним, 28 декабря не менее восьми ракет были выпущены по военной базе К1 в северном Ираке, погиб американец.

Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

8 января Иран обстрелял военные базы США в Ираке, по информации Пентагона никто не погиб.

В тот же день лайнер МАУ потерпел крушение в Тегеране, погибли 176 человек.

Вчера Иран признал, что самолет был сбит системой ПВО.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы»
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы» Валерия Костюгова
Империя на обочине
Империя на обочине Лилия Шевцова
Узурпатор понимает лишь силу
Узурпатор понимает лишь силу Максим Винярский
Затишье перед бурей
Затишье перед бурей Александр Гольц