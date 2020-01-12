В Ираке обстреляна база войск США 12.01.2020, 21:11

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Есть раненые.

Семь минометных мин были выпущены по иракской авиабазе Балад, где дислоцируются американские войска. Об этом сообщает Reuters (перевод — liga.net) со ссылкой на источники среди военных.

Согласно источникам, мины упали на взлетно-посадочную полосу, ранены четверо иракских военных.

Журналистка Элизабет Хагедорн сообщила в Twitter, что база была атакована восемью ракетами системы залпового огня:

База Балад находится примерно в 80 км к северу от Багдада.

Напомним, 28 декабря не менее восьми ракет были выпущены по военной базе К1 в северном Ираке, погиб американец.

Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

8 января Иран обстрелял военные базы США в Ираке, по информации Пентагона никто не погиб.

В тот же день лайнер МАУ потерпел крушение в Тегеране, погибли 176 человек.

Вчера Иран признал, что самолет был сбит системой ПВО.