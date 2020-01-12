«Приезжаю на «зарядку» в центр, а там стоят машины с ДВС» 5 12.01.2020, 21:20

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Иллюстрационное фото

Электромобилисты - о проблемах эксплуатации в Беларуси.

Журналист abw.by Юрий Гладчук встретился с владельцами электромобилей и обсудиливолнующие их вопросы. Ключевой вопрос: как сделать так, чтобы электрокаров в стране стало больше?

Встречаемся во дворе одного из многоквартирных домов на ул. Левкова. Вместе с нами из Колодищей приехал Александр на Fiat 500e. На этой машине мы поездим по городу и посмотрим на парковки с зарядными станциями. Почему встречаемся на Левкова? Здесь живут Максим и Виталий, владельцы электромобилей, которые во дворе многоквартирного дома установили "зарядку". Также на встречу приехал Дмитрий, директор одной могилевской компании по установке зарядных станций.

Зарядные станции во дворах многоквартирных домов

"Так сложилось, что, когда я сюда переехал, у меня уже был электромобиль, - рассказывает Максим. - Сейчас у меня их два - Chevrolet Volt и Fiat 500e. Выяснилось, что сосед Виталий тоже как раз пригнал себе Volt и восстанавливает. Мы подумали, почему бы не попробовать установить "зарядку" во дворе. Начали изучать вопрос - и выяснилось, что установить "зарядку" можно только через юрлицо.

У нас в доме товарищество собственников, а не ЖЭУ. Мы обратились к председателю, он сказал, что готов помочь нам с этим вопросом. Также нужно было согласие всех жильцов на установку, его мы получили. Нам разрешили, но при условии, что мы не будем претендовать на парковочные места. Мы на них и не претендуем. Если приезжаем вечером и видим, что места заняты, никаких претензий с нашей стороны, естественно, нет".

Согласование и установка от момента возникновения идеи до ее реализации заняли около полутора лет и стоили 11.000 белорусских рублей на двоих - за саму "зарядку" и работы.

"Путь был непростым, но все получилось. Обратились через товарищество собственников в РЭС, согласовали проект, купили и поставили станцию. Повезло еще, что прямо возле парковки стоит трансформаторная подстанция, от нее и подпитались. Думали подпитать от дома, но там излишков электроэнергии не нашлось. Другой вопрос, что было бы, если бы дом обслуживался через ЖЭУ, а не ТС. Я не уверен, что получилось бы. В этом вопросе очень много нюансов".

Об этих нюансах можно написать целый цикл статей. Но мы резюмируем, что ключевой момент в развитии электромобилей в Беларуси - это установка зарядных станций в обычных дворах многоквартирных домов. "Зарядки" уже устанавливаются в коммерческом жилье, например, в жилом комплексе Новая Боровая. Есть случай установки станции в доме товарищества собственников. Большое количество станций сейчас строит "Белоруснефть". Но в обычных дворах "зарядок" нет, как и какой-либо отлаженной схемы реализации проектов по их установке. Здесь шаги навстречу гражданам должно сделать государство.

Но вопрос непростой, сразу возникает целый ряд проблем: кому будут принадлежать парковочные места во дворах, сколько это будет стоить, не возникнут ли споры за парковочные места между владельцами авто с ДВС и электромобилей и т.д.

Пошлины снизили, но не отменили. Зато не надо платить дорожный налог

Фактический совокупный платеж на ввоз электромобилей для физлиц на данный момент составляет 38% таможенной стоимости независимо от года выпуска (15% пошлина и 20% НДС). Соответственно по льготной растаможке получается 19%. А раньше нужно было платить 54%, за исключением периодов, когда пошлины отменяли. Электромобили также можно выгодно растамаживать через ИП или юрлицо, так как 20% НДС можно получить в зачет. Также платим утильсбор: 544 рублей для автомобилей до 3-х лет и 816 рублей для авто старше 3-х лет.

Мнения тут разделились: кто-то говорит, что дорого, кто-то - что нет. В любом случае растаможивать электромобиль стало намного выгоднее, чем пару лет назад. К тому же сейчас не надо платить дорожный налог. А гибридные автомобили, которые приводятся в движение электромотором без связи ДВС с трансмиссией, приравняли к электромобилям при растаможке.

"Если машина бита, это куда ни шло - 38 процентов таможенной стоимости. Поэтому выгодно пригонять поврежденные из США. Если везти целую, это обходится в копеечку. В идеале, конечно, все пошлины отменить, это подстегнет белорусов пригонять электромобили", - говорят владельцы электрокаров.

В Беларуси своего электромобиля нет. "БелДжи" пока не собирает. Электромобили собирали на заводе "Юнисон", но мы недавно обнаружили их изъятыми на одном из аукционов... Поэтому пока остается только вариант пригона подержанного электромобиля из-за рубежа.

"Электромобиль, даже в подержанном состоянии, дороже обычного авто с ДВС, - говорит владелец Fiat 500e Александр. - Например, у вас на сайте бензиновый 500 можно найти за 10.000 долларов, а электрические версии стоят около 14.000. Да, ты экономишь на том, что ездишь практически бесплатно, но машины стоят дороже. С другой стороны, обслуживать электромобили тоже практически не нужно. Поэтому в любом случае получается выгодно. Но разница в цене есть, это нужно учитывать".

Эту разницу можно было бы частично нивелировать полной отменой таможенных пошлин на ввоз. В этом заинтересованы не только частные компании, занимающиеся пригоном электромобилей и производством зарядных станций, но и государство.

Недавно мы писали о том, что Беларусь пыталась обнулить пошлины на электромобили, однако в ЕАЭС эту инициативу не поддержали. Об этом стало известно из ответа Государственного таможенного комитета Беларуси на петицию, инициаторы которой как раз и просили рассмотреть вопрос отмены таможенных пошлин для физических лиц на ввоз в нашу страну электромобилей.

Беларусь не наделена правом устанавливать иные ставки таможенных пошлин, но в Минске от своей инициативы не отказались. На сегодняшний день "вопрос о целесообразности подготовки новых инициативных предложений по установлению ставки ввозной таможенной пошлины в размере ноль процентов в отношении электромобильного транспорта рассматривается заинтересованными государственными органами с учетом интересов отечественных производителей и потребителей электромобилей".

Запас хода электромобилей увеличивается. Владельцы Fiat 500e и Chevrolet Volt говорят, что им хватает для поездок на работу. У 500e запас хода летом составляет 180 км, зимой - 120. Volt летом на электротяге может проехать 70 км, зимой - 45 км, но есть бензиновый двигатель. А есть Chevrolet Bolt с запасом хода около 400 км - на нем можно выезжать за пределы Минска.

Парковки в городе забиты автомобилями с ДВС

Зарядных станций становится все больше. В 2019 году число ЭЗС в республике увеличилось до 250. В планах "Белоруснефти" увеличить количество "зарядок" в 2021 году до 500. Но многие отмечают, что в городе с парковками на местах с ЭЗС есть проблема.

"Бывает, что приезжаю на "зарядку" в центр, а там стоят машины с ДВС, - говорит Максим. - Приходится звонить владельцу. Знаков, запрещающих парковку машин с ДВС, нет, то есть по закону они могут там стоять. Тут вариантов два: или ставить запрещающий знак, или делать парковку платной для машин с ДВС и бесплатной для электромобилей".

"Один раз я вызывал ГАИ, - говорит Александр. - Они приехали, владельца не штрафовали, а просто попросили освободить место. Но такая проблема есть".

"В Могилеве мы установили станцию, но стоянка авто с ДВС запрещена знаком. Все равно машины с ДВС там паркуются, поэтому мы установили камеру наблюдения и сообщаем о нарушении ГАИ. В общем, если люди приучились не ставить свои машины на места для инвалидов, то на парковки с ЭЗС пока ставят. И есть еще проблема: некоторые машины сложно отличить, с ДВС они или с электромотором. Тот же Fiat 500e выглядит почти как обычный 500. В Украине ввели зеленые "номера". Как нам кажется, в Беларуси было бы неплохо сделать что-то подобное".

А мы на Fiat 500е едем изучать парковки с зарядными станциями в Минске.

На вокзале установлено аж 6 мощных станций ускоренной зарядки. Но проблема в том, что все они заставлены авто с ДВС.

- А что не так? - спрашивает владелец Peugeot 406, заметив, что мы снимаем его автомобиль.

- А что так? - спрашивает Александр.

В принципе можно подождать, пока какая-либо из этих машин уедет. Но запрещающих знаков нет, все паркуются на местах для электромобилей.

На ул. Карла Маркса ситуация лучше: мы свободно припарковались, но станция была занята Nissan Leaf. Один из подписчиков нашего Instagram написал, что эта машина там всегда стоит и заряжается. Но авто с ДВС нет, и это хорошо.

На Ленинградской - две "зарядки", разумеется, обе заняты авто с ДВС. Указано, что парковка платная, но непонятно, является ли она платной для электромобилей.

В спальных районах ситуация не лучше: на ул. Бурдейного возле единственной станции стоит припаркованный бензиновый автомобиль.

Fiat 500e - пробуем своими руками

А мы пересаживаемся за руль Fiat 500e, чтобы самим оценить, что такое электромобиль. Ключ у авто обычный. Производитель не делал отдельную кнопку, а оставил обычный ключ. Запускаешь с его помощью, а в ответ - тишина. В тишине трогаешься с места, никаких переключений, но при этом очень резво.

Fiat 500e можно считать "горячим" городским электрическим хэтчбеком. Мощность 113 л.с., но максимальный крутящий момент 200 Нм доступен с нуля оборотов, поэтому машина трогается с пробуксовкой и набирает ход очень резво. Владелец из-за этого уже стер один комплект резины, причем даже противобуксовочная система не помогла. Разгон до 100 км/ч за 9,3 секунды, но по ощущениям быстрее.

Рулится отлично за счет того, что батареи расположены на уровне пола. Но вес все-таки чувствуется в поворотах: с водителем и пассажиром такая маленькая машинка весит около полутора тонн. В любом случае получается весьма резво, а руль хоть и с электроусилителем, но настроен очень хорошо по усилию.

То есть получается быстро, стильно и при этом экономично: траты на авто минимальны как на обслуживание, так и на электроэнергию, передние шины только меняй.

Фактически запас хода у авто летом составляет 180 км, а зимой падает до 120-ти. Владелец приехал из Колодищей, мы покрутились по городу, поэтому в общей сложности машина проехала около 60 км, оставался еще запас хода на 60 км. И это с включенной печкой на максимуме и практически всем остальным электрооборудованием.

"Эту машину обычно покупают в качестве второго автомобиля, а потом пользуются как основным, - говорит Александр. - Для меня это не первый электромобиль и не последний. У него слишком много преимуществ, которые становятся очевидными всем, а государству это тем более выгодно. Поэтому ждем дальнейшего развития электротранспорта в Беларуси".

А как вы считаете, что нужно для развития электротранспорта в нашей стране? Пишите свое мнение в комментариях.