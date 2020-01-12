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Что изменилось за год в сфере экологии в мире и в Бресте

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  • 12.01.2020, 21:56
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Что изменилось за год в сфере экологии в мире и в Бресте

Топ главных событий.

«Брестская газета» собрала топ главных событий, связанных с проблемами экологии, за прошедший год. Они выглядят впечатляюще.

В 2019 году мир просто взорвался общественным обсуждением экологической ситуации. Активно вовлеченными в это оказались молодежь и подростки. В нашей стране и, в частности, в Бресте эти события совпали с собственными перипетиями. .

Человек года – Грета Тунберг

Американский журнал Time назвал человеком года 16-летнюю шведскую активистку Грету Тунберг. За недолгое время замкнутая девочка с синдромом Аспергера стала знаменитостью. После ее выступления с трибуны Генеральной ассамблеи ООН в сентябре, где она обвиняла мировых политиков в преступной бездеятельности, и многомиллионной акции протеста, которая тоже прошла в сентябре, осталось мало людей, которые совсем не слышали о Грете. Ею восхищались, ее ненавидели. Но ясно одно: тема, которую затронул этот стремительный, почти безумный протест, давно уже рвалась на поверхность.

Грета Тунберг с плакатом «Школьная забастовка за климат». Фото: eurotopics.net

Сериал «Чернобыль»

В мае 2019 года вышел сериал о величайшей техногенной катастрофе, созданный британско-американской командой режиссеров. Он стал одним из самых популярных сериалов года по запросам в поисковике Google и удостоился премии «Золотой глобус». Обращение мирового сообщества к теме трагедии, которая касалась в первую очередь Беларуси и Украины, попытка ее осмыслить – еще один сигнал об осознании важности темы экологии. Высказывались разные мнения о том, насколько верно сериал передает ход событий, но тем, кто хочет быть в курсе мировых экологических тенденций, в любом случае стоит обратить на него внимание.

Отказ от пластиковой посуды и пакетов

Одна из перемен коснулась всей страны. В октябре 2019 года Совет министров издал постановление, которое предусматривает запрет на использование и продажу некоторой одноразовой посуды в заведениях общественного питания. Какая именно посуда считается «некоторой», пока не уточнили. Но экологи предполагают, что теперь кафе и рестораны в Беларуси откажутся от трубочек, пластиковой посуды и упаковки с использованием пластика. Изменения вступят в силу 1 января 2021 года.

Фото: Ирина ШАТИЛО

Замена пластиковых пакетов более экологичными вариантами уже стала трендом у крупных белорусских супермаркетов.

Желтые велосипеды в Бресте

Осенью 2019 года в Брест пришел велошеринг «Колобайк». Желтые велосипеды появились на улицах, заставляя брестчан задуматься: а не отказаться ли от общественного транспорта или машины ради экологичной и полезной для здоровья поездки на «колобайке»? Хотя бы иногда. Первый байкшеринг в Беларуси появился в Минске летом прошлого года. Но уже стал привычным явлением. Весной 2020 «свободные» велосипеды планируют доставить в Гродно и Гомель.

Велошеринг в Бресте. Фото: Сергей КАРПОВИЧ

Премия борцам с аккумуляторным заводом

В декабре 2019 года протест «аккумуляторщиков» был признан лучшей правозащитной инициативой года в Беларуси. Для болезненного вопроса о строительстве завода АКБ прошлый год в целом стал переломным: 14 июня было опубликовано распоряжение председателя облисполкома Анатолия Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений».

В самом конце года компания «АйПауэр» объявила о проведении общественной экологической экспертизы аккумуляторного завода в Бресте. Протесты против появления под Брестом предприятия, которое, по мнению экологов и местных жителей, опасно для людей и окружающей среды, длятся с 25 февраля 2018 года. С 4 марта 2018 они проходят как кормления голубей. Стойкость протестующих вызвала уважение гражданского общества всей Беларуси, а песня-кавер «Жить» тронула многие сердца и стала гимном протестного движения.

Слово года 2019 – о климате

Акцию «Слово года» проводит издательство Оксфордского университета с 2004 года. В ходе ее определяются самые значимые выражения уходящего года. В прошлом году таким выражением стала «чрезвычайная климатическая ситуация» (climate emergency). И это еще один «маячок» о критической актуальности защиты окружающей среды.

Радует мысль, что в этот период времени брестчане смогли достойно ответить на экологический вызов, что в контексте мировых событий приобретает еще большее значение.


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