Майкл Блумберг готов потратить $1 миллиард, чтобы Трамп не выиграл выборы 1 12.01.2020, 22:36

МАЙКЛ БЛУМБЕРГ

ФОТО: BLOOMBERG.COM

Миллиардер готов финансировать кандидата от демократов, даже если сам им не станет.

Миллиардер Майкл Блумберг не исключил, что потратит на президентские выборы 2020 года в США $1 млрд, даже если не будет выдвинут кандидатом от Демократической партии. Об этом сообщает New York Times (перевод — liga.net).

Блумберг заявил, что готов финансировать сенаторов Берни Сандерса или Элизабет Уоррен, если они станут кандидатами, несмотря на их острые политические разногласия.

Блумберг уже потратил более $200 млн на собственную кампанию. Если он ему не удастся выиграть номинацию, дальнейшие траты будут направлены на кампанию против президента США Дональда Трампа.

9 ноября Блумберг вступил в избирательную гонку, чтобы стать кандидатом в президенты от Демократической партии.