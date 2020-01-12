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Майкл Блумберг готов потратить $1 миллиард, чтобы Трамп не выиграл выборы

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  • 12.01.2020, 22:36
Майкл Блумберг готов потратить $1 миллиард, чтобы Трамп не выиграл выборы
МАЙКЛ БЛУМБЕРГ
ФОТО: BLOOMBERG.COM

Миллиардер готов финансировать кандидата от демократов, даже если сам им не станет.

Миллиардер Майкл Блумберг не исключил, что потратит на президентские выборы 2020 года в США $1 млрд, даже если не будет выдвинут кандидатом от Демократической партии. Об этом сообщает New York Times (перевод — liga.net).

Блумберг заявил, что готов финансировать сенаторов Берни Сандерса или Элизабет Уоррен, если они станут кандидатами, несмотря на их острые политические разногласия.

Блумберг уже потратил более $200 млн на собственную кампанию. Если он ему не удастся выиграть номинацию, дальнейшие траты будут направлены на кампанию против президента США Дональда Трампа.

9 ноября Блумберг вступил в избирательную гонку, чтобы стать кандидатом в президенты от Демократической партии.


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