После встречи с милиционерами у пенсионерки химический ожог глаз 12.01.2020, 22:39

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72-летняя жительница Пуховичского района заступалась за сына.

72-летняя жительница Пуховичского района Валентина Казюканене четвертый день лечит глаза. У ее химический ожог слизистой, передает «Белсат».

По словам женщины, накануне православного Рождества к ней приехали милиционеры, чтобы задержать ее сына по делу об административном правонарушении. Парень тем временем сбежал через окно.

«Открываю дверь и вижу: лежит мой сын. Бьют его, душат. Говорю: что вы избиваете человека, что вы делаете?! В этот момент я падаю на бок, и в это же время мне заливают в глаза», - возмущается Валентина Казюканене.

Женщина уверяет: сопротивления милиционерам она не оказывала. Она вызвала на них другой наряд милиции, а после вместе с дочерью уехала в приемное отделение больницы. Туда же направились и следователи.

«Они сняли с нас показания. И мы написали от маминого имени, так как она не могла писать, встречное заявление: прошу провести проверку правомерности действий участковых в отношении моей мамы», - рассказывает дочь Валентины Алеся Эвилина.

В Следственном комитете сообщили, что дело Валентины Казюканене передали в Пуховичский РОВД для проведения проверки.

Если начнут уголовное дело, милиционерам может грозить штраф или даже до трех лет лишения свободы по статье 426 Уголовного кодекса, - превышение служебных полномочий.

Когда же милиционер имеет право применять спецсредства? Ответ - в законе «Об органах внутренних дел».

«Если физическое лицо оказывало сопротивление, если оно каким-то образом мешало работе сотрудников милиции, каким-то насильственным образом, тогда применяются спецсредства», - рассказывает правозащитник Сергей Устинов.

Это в теории, говорит правозащитник, но на практике бывает иначе.

«На практике у белорусском милиции это выглядит так: они сами решают, каким образом, когда, в какой ситуации они применяют спецсредства, и потом они пишут рапорт о том, что они применили спецсредство», - рассказывает Сергей Устинов.

Правозащитник Олег Волчек говорит, что случаев, когда милиционеров наказали за необоснованное применение спецсредств, он не помнит. При этом подчеркивает, что такая информация обычно закрытa. Однако в целом за превышение полномочий милиционеров судили не единожды.