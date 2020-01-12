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В Вильнюсе зажгли костры в память о защитниках свободы

  • 12.01.2020, 22:43
В Вильнюсе зажгли костры в память о защитниках свободы
Фото: «Белсат»

В столице Литвы сегодня вспоминали события 1991 года.

В знак памяти штурма советскими военными Вильнюсской телебашни рядом со зданием зажгли символические костры. Огонь горел также возле здания Литовского телевидения и на площади Независимости возле парламента, передает belsat.eu из Вильнюса.

Фото: «Белсат»

На церемонии присутствовали мэр Вильнюса, министр иностранных дел Литвы, министр обороны Литвы, бывший премьер-министр Швеции 1991-94 годов Карл Бильдт и другие.

Фото: «Белсат»

В ночь на 13 января 1991 года отряды советской армии штурмовали Вильнюсскую телебашню и здание Литовского телевидения. Во время этих событий погибли 14 мирных жителей, еще 800 получили различные ранения.

Фото: «Белсат»
Фото: «Белсат»

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