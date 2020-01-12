«У людей такой подъем»: В Абхазии протестующие остались на улицах праздновать отставку президента 12.01.2020, 22:57

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Фото: Reuters

Заявление Рауля Хаджимбы об отставке встретили аплодисментами.

Депутаты парламента Абхазии собираются на экстренное заседание, чтобы назначить исполняющего обязанности президента после отставки Рауля Хаджимбы. Жители Сухума поздравляют друг друга с отставкой Хаджимбы, пишет kavkaz-uzel.eu.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба сегодня вечером согласился с требованием протестующих и заявил о своей отставке. Оппозиционеры, собравшиеся у госдачи президента, встретили это известие аплодисментами.

ЦИК Абхазии сегодня назначил на 22 марта повторные выборы президента республики. Рауль Хаджимба пообещал обжаловать решение избиркома.

Фото: ТАСС

Ранее лидер оппозиции Аслан Бжания передал Хаджимбе требование уйти в отставку и дал время для ответа. Когда двухчасовой срок истек, оппозиционеры пошли штурмовать госдачу, где находится Хаджимба.

Депутаты парламента на внеочередной сессии должны принять отставку Рауля Хаджимба и назначить исполняющего обязанности президента, сообщил лидер оппозиции Аслан Бжания на брифинге. По его словам, исполнять обязанности президента, "скорее всего", будет премьер-министр Абхазии Валерий Бганба.

Лидер оппозиции отметил, что Бганба был министром еще до выборов президента в сентябре в 2019 года. "Юристы сказали, что несмотря на то, что выборы признаны не действительным, он является легитимным. В соответствии с табелем о рангах третье лицо государства становиться исполняющим обязанности. Это большая ответственность, это большой круг обязанностей. В любом случае его кандидатуру должен утвердить парламент большинством голосов", - сообщил Бжания.

Фото: РИА Новости

Он отметил, что оппозиция еще не получила согласие Валерия Бганбы на назначение его и.о. президента. Аслан Бжания также подчеркнул, что произошедшее в Абхазии нельзя называть революцией. "Это политический кризис, который плавно вернулся в правовое русло. Хотя признаки революции сложились до 9 января, когда низы не хотели так дальше жить, а верхи не имели возможности управлять ими", - заключил Бжания.

Протестующие остаются на площади перед администрацией президента и не расходятся. "У людей такой подъем, мы отстояли свое право на нормальную жизнь. Несмотря на то, что у нас завтра святой праздник, к которому нам нужно готовиться, мы не уходим", - рассказал житель Сухума Евгений Дбар.

Фото: kp.ru

Житель Сухума Ахра Квициния подтвердил, что горожане празднуют. "Люди улыбаются, обнимают друг друга, целуют, поздравляют", - сказал он.

Cторонники оппозиции сегодня освободят здание администрации президента, так как его берет под контроль Валерий Бганба.

Лидер партии "Амцахара" Алхас Квициния назвал отставку Хаджимба "торжеством справедливости". По его словам, оппозиции пока рано определяться с кандидатурой на пост президента Абхазии. "Сейчас нам нужно прийти в себя, парламенту - назначить руководство страны, чтобы были выполнены социальные обязательства перед народом", - сообщил Квициния.