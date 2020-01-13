Иранский генерал: Лучше б я был на борту 13.01.2020, 8:04

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Хоссейн Салами

Фото: mehrnews.com

Хоссейн Салами принес извинения за сбитый украинский самолет.

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), бригадный генерал Хоссейн Салами принес свои извинения за сбитие украинского самолета МАУ вблизи Тегерана. Салами подчеркнул, что никогда ни о чем не жалел так, как об этом поступке, сообщает unian.net со ccылкой на CNN.

"Мне никогда не было так стыдно в своей жизни... Мы сделали ошибку, и множество наших сограждан погибли из-за нее, но это было неумышленно... За всю свою жизнь я настолько не жалел, как сейчас. Никогда", - сказал он. Салами добавил, что надеется на то, что им простит Бог, иранский народ и семьи погибших. "Лучше б я был на борту и сгорел вместе с ними", - сказал командующий КСИР.