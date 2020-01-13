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Большинство россиян ждут от 2020 года массовых протестов

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  • 13.01.2020, 8:59
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Большинство россиян ждут от 2020 года массовых протестов
Фото: Евгений Фельдман/«Медуза»

Настроения россиян зависят от двух факторов.

Большинство россиян считают, что в 2020 году будут громкие коррупционные скандалы, отставки министров и массовые протесты. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».

Скандалов и отставок ждут 66%, это максимум с 2013 года. 45% считают, что в наступившем году произойдут массовые протесты, этот показатель показал рост на один процентный пункт за год и на десять – за два. Однако на восемь процентных пунктов уменьшились ожидания экономического кризиса (до 49%), вооруженных конфликтов с соседними государствами (до 23%, на 11 п.п.) и войны с НАТО и США (до 14%, на пять п.п.).

При этом 63% опрошенных считают, что 2020-й год будет лучше 2019-го (на пять п. п. больше, чем в прошлом году. 55% (в прошлом году – 63%) опасаются, что он будет напряженным в плане политики, а экономики – 57% (против 65% год назад). 65% респондентов считают, что 2020-й год будет спокойным для их семей и лично для них, это максимум с 2013 года.

Социолог «Левада-центра» Алексей Левинсон объяснил, что настроения россиян зависят от двух факторов: «Для кого на первом плане материальные условия жизни, полагают, что дела стали лучше – люди успевают адаптироваться к трудностям. <...> Есть и усталость от общего негатива. Второй фактор касается тех, кто следит за моральным климатом в стране, их оценки не столь оптимистичны, это касается справедливости в распределении доходов и свободы слова». По его мнению, людей наделяет спокойствием мнение о том, что «мы сильнее и нам ничего сделать не могут».

Глава фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский отметил, что россияне из года в год отвечают, что наступающий год будет лучше ушедшего. «То, что сейчас оптимизма несколько больше, можно связать с усилением социальной политики государства, программ льгот и поддержки семей», – объяснил он.


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