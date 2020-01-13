Нефтяной блеф и имитация бурной деятельности 12 Юрий Пшенник

13.01.2020, 9:04

6,798

Стратегия без тактики мертва, тактика без стратегии бессмысленна.

Независимые эксперты поставили властям «неуд» за работу в прошлом году. Худшим органом государственного управления 2019 года, по мнению аналитического центра «Стратегия» и Научно-исследовательского центра Мизеса, стал Совмин. «Экономика страны жила своей жизнью, а правительство в широком смысле слова оставалась на своей волне». Вертикаль власти вела себя так, как будто Россия всегда будет у нее на побегушках, будто бы ничто не угрожает статусу Беларуси – «нефтяной эмират» без своей нефти. Правительство делало вид, что ему всегда будут давать в долг, закрывать глаза на шалости с санкционкой, нефтехимическими схемами, контрабандой и демпингом, пишет Салiдарнасць.

В принципе согласен. Только эта оценка должна относиться не только к прошлому году и не только к Совмину. Тут надо брать выше, ибо не премьер-министр у нас определяет стратегию развития страны. Впрочем, и тот, кто еще выше, тоже ее не определяет. Решения «всебелорусских собраний» – это никакая не стратегия. Так что проблема глубже – она в отсутствии стратегии развития страны. А иметь таковую критически важно в условиях, когда кормить нас «внешние силы» уже не желают, как минимум, за просто так. Премьер-министр недавно высказал нечто – как будто в тему. ВВП к концу следующей пятилетки должен составить USD100 млрд. «Это основная задача, – заявил глава правительства, представляя коллективу Минэкономики нового руководителя Александра Червякова» (цит. по БелТА). При этом, по словам Сергея Румаса, это должны быть не просто цифры, которые покажут, что при росте экономики примерно в 5% в год задача может быть решена. Все должно быть подкреплено конкретными проектами. Это и экспорт, и инвестиции.

Разумеется, все хотят быть успешными, или почти все. Но это еще не стратегия. Да, определение цели очень важно, но и это не стратегия. Это лишь формулировка цели. После чего стратегия собственно и начинается и состоит она в определении путей и методов как цель достигнуть. Чего наши власти не делают. Цель они иногда-таки и определяют – типа «по 500» или там «ВВП-100» – и все, на этом вся разработка стратегии заканчивается. Далее следует переадресация задачи сверху вниз. Глава государства ставит ее премьер-министру, тот – министру экономики, этот доводит до руководства предприятий. А пути реализации задачи реально не прорабатываются, не говоря уже про их внедрение. Нет и анализа результатов, нет и корректировки стратегии по банальной причине ее отсутствия.

Взять, скажем, упомянутую цель «по пятьсот». Она ставится из года в год уже лет двадцать. Иногда и достигается кратковременно, но никакого последующего анализа не видно – каким образом достигли, почему потом обвалились, и как это сказывается на общем состоянии экономики. Только независимые экономисты пытаются это делать. Но власть к ним не прислушивается.

Разве что к вопросу удержания власти это не относится. «Стратегия» переназначения самого себя на очередной срок была разработана уже несколько лет назад и последовательно выполняется. В частности был урезан срок полномочий так называемого парламента прошлого созыва, проведены досрочные парламентские «выборы» («репетиция главных выборов») и так далее – вы сами видите, как тщательно ведётся подготовка к «главному» событию. Хотя, кажется, чего уж проще: объявили в новостях, что А. Лукашенко переназначен на очередной срок, «народ ликует», делов-то. Все ведь знают истинную цену наших «выборов». Нет, реально готовятся, каждую мелочь продумывают и прорабатывают, годами шлифуют механизм.

Вот бы с экономикой работали с «горизонтом планирования» хотя бы года в три. Я имею в виду не наши «пятилетние планы», которые неизменно проваливаются, а реальное планирование. А то ведь переговоры по нефти провалили утром 31 декабря, вечером дается указание начать альтернативные поставки, и все верят, что с 1 января все уже заработает? До сих пор толком не заработало, если не считать нескольких «пиаровских» поставок, да и то – в основном из России же. Хотя, может, и не верили, может это просто блеф и имитация бурной деятельности. Но, как я уже неоднократно отмечал, имитация работы требует столько же времени и сил, что и настоящая работа. Только никаких реальных выгод не приносит.

То есть покамест у нас все по принципу «сегодня приказал – вчера чтобы все было сделано». Это как со страховым стажем. Люди не могут вернуться в прошлое и доработать его задним числом, следовало бы учитывать это при принятии решений. Никогда не учитывают, вернее, никогда, кроме вопроса удержания власти. А поскольку ничего, кроме этого вопроса, руководство всерьез не волнует, то и отношение к стране и людям именно такое вот. Типа давайте проведем реформу образования за две недели, ну и закроем неинтересный вопрос. Хотя этот вопрос гораздо сложнее очередного переназначения Лукашенко и требует гораздо большей проработки и времени, чем организация «выборов». Но нет – это не их тема.

Даже «экологический налог» – это не стратегический ход, а импульсивное объявление нового этапа торговой войны с Россией, которое может плохо кончится. Как верно недавно заметила Валерия Костюгова, условия по нефти и газу пока для нас не катастрофические. «Но каким оружием (аргументом) Москва атакует сейчас? Москва готова продавать газ и нефть на прошлогодних условиях, которые по-прежнему являются лучшими в регионе».

Так что тут надо не в бессмысленную войну на уничтожение экономик играть – тем более, что их экономику мы никак не уничтожим введением своего «экологического налога», а свою можем погубить запросто. Что, в принципе, пока успешно и делаем. Реально же пора заняться стратегией, причем не мифической типа «100-миллиардный ВВП», а стратегией развития страны в изменившейся ситуации.

Возвращаясь к теории. Стратегия – это отнюдь не только «что», но и «как». «ВВП-100» – это хорошо (хотя уже и маловато), но как этого достигнуть? Привлечь иностранные инвестиции? Да, но это опять же – цель, причем сопроводительная. Главный вопрос тут – как их привлечь, какие условия для этого создать. Тогда это будет напоминать стратегию. Про прямые инвестиции мы говорим уже не одно десятилетие, а результат близок к нулю. Значит, цель поставили, а пути реализации так и не создали. Максимально развивать бизнес, который не требуют дотаций из казны, то есть частный? Да, но это опять же задача, а не стратегия. Вопрос в том, какие условия необходимо создать для этого. Это стратегия. И потом пройти этап имплементации – реально и бесповоротно эти условия создавать. Хотя это уже будет тактика. Стратегия без тактики мертва, но тактика без стратегии глупа и бессмысленна.

Юрий Пшенник, «Наше мнение»