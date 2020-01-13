Фотофакт: Как в Минске протестовали против вырубки деревьев 2 13.01.2020, 9:13

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Фото: facebook.com/kovalgin

Люди настроены бороться за единственную зеленую зону в околице.

12 января в Минске люди защищали Грушевский сквер. Об этом сообщил в Facebook активист Дмитрий Ковалгин, сообщает сайт телеканала «Белсат».

«Сегодня в мы укутали Грушевский сквер шарфами. Это символический жест в защиту деревьев, которые власти собираются вырубить», – отметил активист.

По его словам, около недели назад обнаружилось, что на кадастровой карте часть сквера определили под застройку.

Жители считают это решение незаконным и настроены бороться за единственную зеленую зону в околице, заявил Ковалгин.

Сквер находится около проспекта Дзержинского и со всех сторон окружен многоэтажками.