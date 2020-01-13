Фотофакт: Как в Минске протестовали против вырубки деревьев

Фотофакт: Как в Минске протестовали против вырубки деревьев2
- 13.01.2020, 9:13
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Люди настроены бороться за единственную зеленую зону в околице.
12 января в Минске люди защищали Грушевский сквер. Об этом сообщил в Facebook активист Дмитрий Ковалгин, сообщает сайт телеканала «Белсат».
«Сегодня в мы укутали Грушевский сквер шарфами. Это символический жест в защиту деревьев, которые власти собираются вырубить», – отметил активист.
По его словам, около недели назад обнаружилось, что на кадастровой карте часть сквера определили под застройку.
Жители считают это решение незаконным и настроены бороться за единственную зеленую зону в околице, заявил Ковалгин.
Сквер находится около проспекта Дзержинского и со всех сторон окружен многоэтажками.