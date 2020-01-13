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«Нефтяная война» набирает обороты

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  • 13.01.2020, 9:29
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«Нефтяная война» набирает обороты

Не сбылись прогнозы, что заключение договоренностей по нефти – дело одной-двух недель.

После того, как с 1 января российские компании приостановили поставки на белорусские НПЗ, Минску удалось оперативно заручиться поддержкой олигарха Михаила Гуцериева, чьи структуры согласились поставлять нефть без премии – белорусcкие власти настаивают на их отмене для российских компаний, пишет «Салiдарнасць».

Таким образом у Минска появилось некоторое время для того, чтобы попробовать еще раз надавить на Москву в ходе переговоров. Но, видимо, прогресса в диалоге не случилось, раз в конце минувшей недели Александр Лукашенко пошел в атаку.

В четверг 9 декабря Лукашенко выступил с эмоциональной речью на вручении премии «За духовное возрождение». Он заявил, что не сдаст независимость страны и выдвинул обвинения против России.

Якобы Владимир Путин хотел, чтобы Беларусь покупала нефть «по ценам выше мировых», а «Газпром» зарабатывает на нашей стране почти в три раза больше, чем на Германии (напомним, контракт на поставки газа заключен только на первые два месяца 2020 года).

Не сказать, что утверждения Лукашенко заслуживают доверия. Но Лукашенко и не скрывал, что требует от Москвы низких цен на энергоносители, не основываясь на рациональных доводах: «Аргументы мои просты. 75 лет Великой Победы».

В пятницу 10 декабря Лукашенко подписал указ, согласно которому вводится экологический 50-процентный налог на прибыль при транзите нефти через Беларусь.

Наконец, власти через СМИ дали понять, что готовы приостановить транзит российской нефти в Европу – чтобы использовать трубопровод «Дружба» для альтернативных поставок.

Эти два сообщения пришли уже вечером в пятницу, поэтому на время выходных реакция Москвы оставалась неизвестной. Росийским властям предстояло решить, чем отвечать Минску: все же пойти на уступки в вопросах цен или пролжать «нефтяную войну» до победного конца.

Российский экономист Дмитрий Болкунец, например, считает, что Москва не поддастся на шантаж и отправит нефть в Европу другим маршрутом – танкерами через порт Усть-Луга в Ленинградской области.

При этом, как пишет у себя в Telegram-канале главред «Эха Москвы», во время визита в российскую столицу Ангела Меркель действительно поднимала с главой России вопрос о транзите и газа, и нефти через Беларусь. «Ответ Путина – все будет хорошо, ничего не случится с транзитом», – пишет Алексей Венедиктов.


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