Белорусским властям явно не понять шотландские

13.01.2020, 10:07

Минск и Эдинбург — «две большие разницы».

История борьбы шотландского народа за независимость насчитывает не одно столетие. В массовом сознании символом этой борьбы с легкой руки актера и режиссера Мэла Гибсона стал шотландский рыцарь Уильям Уоллес, известный нам по фильму «Храброе сердце», где он предстал настоящим героем, хотя и сильно отличающимся от реального прототипа, пишет «Салiдарнасць».

Впрочем, героев-борцов в Шотландии и правда хватало всегда. Однако со временем прагматизм взял верх над идеей независимости. На референдуме 2014 года большинство шотландцев высказалось против выхода из состава United Kingdom . В самом деле, какой смысл имеет такой выход, если в объединенной Европе и так нет границ?

Все испортила сама Британия, высказавшись в 2016 году за выход из состава Евросоюза. Шотландцы из ЕС выходить не хотят – тем более, вместе с Британией – а потому настроения в духе Уильяма Уоллеса вспыхнули там с новой силой.

В минувшую субботу, 11 января, в Глазго прошел многотысячный митинг за независимость Шотландии, организованный движением All Under One Banner (AUOB). В марше приняли участие более 80 тысяч человек. Они призывали провести повторный референдум о независимости от Великобритании после ее выхода из ЕС, которое должно состояться 31 января.

Фото: AFP

Участники марша несли национальные флаги Шотландии – белый крест на голубом фоне – а также плакаты с надписью «Конец лондонскому правлению». Людей не остановили ни дождь, ни порывистый ветер, хотя из-за непогоды все-таки пришлось отменить митинг.

Это не первый марш за независимость, но самый массовый за последнее время. Как сообщает Glasgow Live, всего в этом году AUOB планирует провести еще несколько подобных мероприятий.

А теперь угадайте, сколько участников марша в Глазго было задержано и оштрафовано. Правильный ответ – ноль. Более того, первый министр Шотландии Никола Стерджен приветствовала марш на своей странице в Twitter.

«Удачи всем, кто сегодня добивается независимости в Глазго – надеюсь, что погода не слишком плохая! Извините, я не могу быть там сегодня, но с нетерпением жду встречи с вами снова в ближайшее время. А пока посылаю мою поддержку и наилучшие пожелания», – написала она.

Белорусским властям, без зазрения совести оштрафовавшим десятки неравнодушных белорусов, участников акций протеста против интеграции с Россией, этого явно не понять.