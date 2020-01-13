В Иране второй день протестовали из-за сбитого украинского самолета 13.01.2020, 10:10

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Фото: twitter.com/notComey

Cамым популярным стал лозунг «долой диктатора».

По всему Ирану в воскресенье прошли протесты с требованием отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи после признания факта сбивания украинского самолета авиакомпании МАУ иранскими военными.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Они врут, что наш враг - Америка, а наш враг прямо здесь", - скандировала группа протестующих у здания университета в Тегеране.

Акции прошли и возле других университетов, также в Тегеране состоялось протестное шествие. Протестовали также в других городах Ирана.

Протесты возле университетов освещались отдельными государственными СМИ.

Самолет "Международных авиалиний Украины" был сбит через несколько минут после вылета из Тегерана в Киев в среду. Многие из пассажиров на борту были иранцами с двойным гражданством, а 57 человек имели канадские паспорта.

Протесты в Иране начались в субботу. В ночь на воскресенье полиция разогнала их участников и усилила свое присутствие на улицах Тегерана днем.

Однако на вечер на улицах начали собираться новые протесты. Некоторые протестующие на площади Азади сначала призывали офицеров присоединиться к ним, а затем обратили свой гнев на власть, скандируя антиправительственные лозунги, включая "Долой диктатора", имея в виду аятоллу Али Хаменеи.

Полуофициальное информационное агентство ILNA сообщило, что полиция начала разгонять протестующих, которых насчитывалось около 3 тысяч. При этом полиция использовала резиновые дубинки и слезоточивый газ.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп поддержал протесты в Иране, призвав власти исламской республики воздержаться от применения силы к протестующим.