Леонид Заико: В Беларуси к власти пришла колхозная номенклатура 5 13.01.2020, 10:25

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ЛЕОНИД ЗАИКО

ФОТО: ONLINER.BY

Она не уважает знания.

Если оценивать ВВП на душу населения, то Беларусь — это страна с небогатым населением. Такой лаконичный ответ дал руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико на вопрос «Еврорадио» о благосостоянии белорусов.

– Когда говорят «страна богатая или бедная» — это всё теоретически неправильно. Если вы не хотите получить образование, если вы не хотите построить карьеру, вы всегда будете бедным. А вот это уже интересная вещь: белорусы к этому (саморазвитию. — прим.) не стремятся. У белорусов нет желания быть инициативными, успешными и прочее.

Заико объясняет это «деревенским стилем жизни»:

– В Беларуси в году так 1970-м половина населения жила в деревне, половина — в городах. И этот деревенский стиль жизни до сих пор пропагандируется: Год малой родины, например (в Беларуси годами малой родины были объявлены 2018-й, 2019-й и 2020-й. — прим.). Аграрная элита Беларуси — она фактически пришла к власти в 1994 году. Это колхозная номенклатура районного уровня. Она не уважает знания, она не способствует карьерной динамике населения, — говорит Заико.