Для защиты экологии шведы решили меньше летать самолетами 4 13.01.2020, 10:32

В прошлом году в шведских аэропортах на 4% сократился пассажиропоток.

10 аэропортов Швеции в 2019 году приняли более 40 миллионов авиапассажиров по сравнению с 42 миллионами в 2018-м, сообщили в Swedavia (оператор шведских аэропортов). Внутренний пассажиропоток снизился еще больше — на 9%, пишет «Новое время».

В Swedavia говорят, что снижение пассажиропотока вызвано рядом причин, в том числе введением с апреля 2018 года налога на авиабилеты, опасениями из-за замедления роста ВВП страны, девальвацией шведской кроны и дискуссией по поводу изменения климата.

BBC отмечает, что в Швеции набирает популярность движение «flygskam», сторонники которого убеждены, что от полетов самолетами необходимо отказываться из-за влияния отрасли на климат. В прошлом году шведская активистка Грета Тунберг приплыла на саммит в Нью-Йорке на 18-метровой парусной яхте Malizia II на солнечных батареях.