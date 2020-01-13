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На границе женщина бросила камень в авто, которое вклинилось в очередь

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  • 13.01.2020, 10:38
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На границе женщина бросила камень в авто, которое вклинилось в очередь

Инцидент произошел на польско-белорусской границе.

В Сети появилась видеозапись скандального случая на польско-белорусской границе вблизи пункта пропуска в Кузнице. Там ситуация накалилась настолько, что женщина взяла камень и не давала нетерпеливым водителям встроиться в очередь.

Но, кто-то на Nissan все же решил, что намерения женщины не серьезны и вклинился - в ответ в машину полетел тяжелый камень, - пишет "АвтоГродно".

Читатель сайта уточнил, что в тот момент его не было в салоне автомобиля, из которого велась съемка. Судя по комментариям за кадром, автор видео тоже не хотела стоять в общей очереди:

- Перед ней, Сергей, давай-давай, - советовали пассажиры водителю.

- Куда выворачивать, ты видишь, какой у нее камень. Она попала по машину, - возразил водитель и уехал в прямом направлении.


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