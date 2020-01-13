Экс-разведчик о протестах в Абхазии: Массы поднялись против оккупационного режима 1 13.01.2020, 10:47

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ФОТО: AP

Тревожный звонок для Кремля.

Протесты в самопровозглашенной Абхазии против т.наз. "президента республики", ставленника Кремля Рауля Хаджимбы, стали тревожным звонком для России.

Об этом рассказал экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, передает "Обозреватель". По его словам, Россия готова задействовать армию, если ситуация в Абхазии выйдет из-под контроля. "Я думаю, это новый элемент ситуации с замороженными конфликтами. Ни в Приднестровье, ни в Абхазии, ни в других местах такого не было. Были внутренние клановые противоречия, но так, чтобы массы поднялись против режима – это впервые", – подчеркнул Маломуж.

По его словам, протесты показали, что часть населения региона "против авторитарных режимов, против влияния из-за рубежа и однозначного контроля со стороны России". Бывший разведчик отметил, что для России наступил "момент истины", в результате чего она может применить силу, "защищая русскоязычное население и граждан России". "Там много граждан с российским паспортом, десятки тысяч. Они могут воспользоваться предлогом, что президент России имеет право применять войска, защищая русскоязычное население и российских граждан, которые там есть в наличии формально.

Если будет явная революция, если Россия увидит, что оперативными, политическими, финансовыми средствами нельзя контролировать ситуацию, то будут задействованы военные", – подчеркнул Маломуж. "Когда большинство народа заняло позицию отстаивания национальных интересов, объединилось, заняло активную позицию, ни одна спецслужба, даже большая страна ничего сделать не может. Тогда надо уничтожить весь народ. Если к этому идет, то Россия ничего не сможет сделать. Но если это локально – они разъединят, найдут противоречия, столкнут людей", – отметил он. По мнению экс-главы СВР, сейчас момент истины – "консолидированный ли народ этих образований, или они разобщены и не смогут противостоять внешним влияниям и внутренним ставленникам РФ".