Ученые назвали витамины, продлевающие молодость
- 13.01.2020, 11:04
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Эти витамины защищают от укорочения теломер – фрагментов ДНК, величина которых определяет продолжительность жизни.
Ученые назвали четыре витамина, которые способны продлить молодость. Эти витамины защищают от укорочения теломер – фрагментов ДНК, величина которых определяет продолжительность жизни, передает cursorinfo.co.il.
Теломеры – повторяющиеся последовательности ДНК, которые находятся на концах хромосом. Именно они играют решающую роль в старении и выживании человеческого организма.
Один их самых эффективных способов воздействовать на теломеры является питание, которое обеспечивает организм определенными витаминами.
Витамин D. Высокий уровень в организме витамина D повышает активность такого фермента, как теломераза, восстанавливающего теломеры. Для поднятия витамина D в организме, нужно включить в рацион такие продукты как сардины, сельдь, семга, тунец, говяжья печень, яйца.
Витамины группы В. Комплекс витаминов В помогает организму избавляться от гомоцистеина – аминокислоты, разрушающей теломеразу. Для обеспечения организма витаминами группы В, следует употреблять бобовые, мясо и субпродукты, яйца, орехи, зеленые овощи, кисломолочные продукты, крупы.
Витамин Е. Этот витамин обладает свойством исправлять неисправности в теломерах, по существу восстанавливая их. Богатыми источниками витамина Е являются семена подсолнечника и подсолнечное масло, шпинат, миндаль, арахис, красный сладкий перец.
Витамин С. Витамин С – мощный антиоксидант, который может уменьшать повреждения, наносимые клеткам свободными радикалами. Получать витамин С, помимо цитрусовых, можно из киви, клубники, листовой зелени, разных видов болгарского перца.