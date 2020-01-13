Выборы президента Польши: за Анджея Дуду готовы голосовать почти 48% 13.01.2020, 11:15

Анджей Дуда

Фото: charter97.org

Опубликованы данные соцопроса.

Действующий президент Польши Анджей Дуда с огромным преимуществом опережает главную кандидатку от оппозиции Малгожату Кидаву-Блонскую перед выборами главы государства, которые состоятся весной.

Таковы результаты опроса Estymator, сообщает RMF24.

47,7% опрошенных, заявивших о готовности голосовать в президентских выборах, поддержат Анджея Дуду. Вице-спикер Сейма Малгожата Кидава-Блонская может рассчитывать на результат на уровне 22,7%.

Другие кандидаты в президенты имеют гораздо меньшую поддержку, чем Дуда и Кидава-Блонская.

Глава Селянской партии Владислав Косиняк-Камыш может рассчитывать на 9%, а Роберт Бедронь из "Левицы" на 8,8%.

Исследование проводилось в период 9-10 января среди 1018 взрослых граждан Польши.

Выборы президента Польши состоятся в мае 2020 года.