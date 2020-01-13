«У 50-летней белоруски больше шансов выйти замуж за границей» 1 13.01.2020, 11:42

2,182

Лилия Ахремчик

Психолог - о белорусских мужчинах и брачных перспективах.

Мы напечатали большой разговор современных белорусских женщин 45+, где они рассказали, почему ищут мужей и партнеров среди иностранцев, чем отличаются друг от друга представители разных наций. Поделились своими историями и выводами: мол, даже краткосрочный или не приведший к браку роман с иностранцем - это приятнее, а то и, будем откровенны, материально выгоднее, чем отношения с соотечественником.

Стремления женщин выйти замуж за иностранцев прокомментировала kp.by психолог Лилия Ахремчик:

- Взгляд в разговоре довольно поверхностный, хотя отчасти я согласна с высказываниями. Но все индивидуально. Я, например, соглашусь, что итальянцы эмоциональные, но не могу сказать, что щедрость - черта всех немцев. Знаю женщин, которые замужем за немецкими мужчинами, и они не могут похвастаться тем, что мужу для жены ничего не жалко. Трудно говорить за всю нацию, скорее можно говорить об индивидуальных особенностях, хотя в целом в Европе отношение к женщине более справедливое, что ли. Все годы феминизма, усилия по достижению гендерного равенства - то, что еще не очень хорошо воспринимается в нашем обществе, - там это дало свои плоды в той части, что женщина занимает равное место по отношению к мужчине. Ее потребности учитываются, с ее желаниями считаются.

- А у нас к женщине более патриархальное отношение, и в семье чаще всего традиционный уклад семьи: мужчина - добытчик, а женщина на хозяйстве…

- Да. И это довольно удивительно, потому что женщина уже не просто наравне с мужчиной работает, но и зарабатывает иногда больше его. Традиционные нуклеарные семьи устроены, как и сто лет назад: на женщине, по большей части, все тот же дом, хозяйство, воспитание детей, а муж - только добытчик, хотя с этой миссией он уже справляется не в полной мере. При нынешнем развитии общества, экономики нам пора переходить к более паритетным отношениям в семье. И, несмотря на то, что таких семей достаточно много, в большинстве своем мы еще не готовы, психологически не настроены на отношения, которые учитывают интересы мужчин и женщин в равной мере. У нас очень много перекосов, и разочарования наших женщин в мужчинах понятны.

- Это ведь не редкость, когда мужчина тратит на женщину какие-то деньги и намекает потом, что она ему за это должна?

- Я слышу от них многократно жалобы на то, что если мужчина в период знакомства заплатил за ресторан, он ждет каких-то сексуальных услуг взамен. Хотя наши женщины уже часто ходят на свидания со своими деньгами и готовы за себя заплатить, чтобы не быть обязанной. Возникают некоторые двойные стандарты: с одной стороны, мужчина декларирует свое преимущественное право в отношениях, с другой стороны, не готов нести 100%-ную ответственность за это. Вроде «женщина, знай свое место, но плати за себя сама».

Иностранные мужчины тоже не идеальны, и в них женщины тоже разочаровываются. Поэтому нельзя сказать со стопроцентной уверенностью, что вы будете счастливы в браке за границей.

«В восприятии наших мужчин сайты знакомств превращаются в сайты секс-услуг»

- Все же к знакомствам по интернету у наших мужчин более легкомысленное отношение. Поэтому, наверное, женщины и предпочитают знакомиться там с иностранцами.

- Соглашусь. В восприятии наших мужчин сайты знакомств превращаются в сайты секс-услуг. И это многих женщин разочаровывает и отталкивает.

- Приятные исключения все же бывают. Я знаю людей, которые жили в одном городе и нашли друг друга на сайте знакомств.

- Да, есть пары, которые находят там друг друга, но это очень небольшой процент. Большинству женщин приходится много анкет пересмотреть и не один год провести на сайте, чтобы найти что-то более-менее адекватное. И фотографии полового члена, и оскорбления в личку шлют. И замечания: «Куда тебе в твои 38 замуж», «Посмотри на свои целлюлиты», «Куда ты с «прицепом». Иностранцы чаще относятся к сайтам знакомств как к возможности действительно найти себе пару.

Вообще создается впечатление, что у нас только женщины свободные и только женщины заинтересованы в отношениях. Как будто полно разведенных женщин, которые не могут найти себе пару, хотя ровно столько же должно быть и разведенных мужчин, учитывая статистику по разводам. А их будто бы нет на брачном рынке. Интересно тогда, где они?

«Это стереотип, что мужчинам отношения не нужны. Они так же, как и женщины, одиноки и нуждаются в близости»

- Понятно, что универсальных советов по поиску партнера нет. Но все-таки что делать одиноким красивым женщинам в возрасте 45+?

- Это грустно, но наше общество еще не доросло до того, чтобы принимать ценность зрелой женщины, зрелой красоты, зрелой сексуальности. У 50-летней женщины действительно больше шансов выйти замуж за границей, потому что у наших мужчин очень много ограничений в голове на тему женского возраста, даже если женщина хорошо выглядит и хороша собой.

Однако я замечаю, что если женщина активная и хочет быть в отношениях, то она и здесь находит себе партнера. Есть работа, есть развлечения, хобби, спортивные мероприятия, где есть шанс познакомиться. Если думать о том, что это нереально и ничего толкового найти невозможно, то, конечно, сразу этой мыслью перекрывается возможность крепких, долгосрочных отношений. А если думаешь, что это может произойти где угодно - в кафе, салоне мебели, на СТО - если ты открыта к общению, смотришь по сторонам, не ждешь, что тебя завоюют, соблазнят и обольстят, если ты сама умеешь завязать разговор, проявляешь неподдельный интерес к собеседнику, тогда совсем другое дело. Это стереотип, что мужчинам отношения не нужны. Они также одиноки и нуждаются в близости, как и женщины. И даже просто поговорить с приятной женщиной для многих из них - радость и удовольствие.

- Значит, есть определенные проблемы и в самих женщинах?

- Многие женщины с годами не взрослеют психологически. В 40 - 55 лет они ведут игры 16 - 20-летних девочек. Ужимки, стеснения, комплексы, «боюсь заговорить», «боюсь посмотреть», «а что он обо мне подумает», «а как я выгляжу» - это все уже скорее отталкивает мужчину, чем привлекает. С этим нужно работать у психологов. В зрелом возрасте хорошо бы уже понимать, кто ты, что из себя представляешь, чего хочешь, что любишь. Хорошо бы быть смелой, решительной и открытой. На самом деле очень мало аутентичных взрослых женщин, которые понимают свою суть, свои желания, понимают, что несут собой в мир, и осознают свою ценность.

«Если женщина говорит, что хочет от мужчины денег, она хотя бы четко понимает, чего хочет»

- А меркантильность - это нормально? Когда женщина заявляет, что ищет мужчину, который будет ее обеспечивать и заваливать подарками?

- Я не могу никого осуждать. В жизни миллион сценариев отношений. И если женщина так заявляет, она хотя бы четко понимает, чего хочет. Она это декларирует и демонстрирует. Найдется желающий и на такую женщину. Хуже, когда она от него хочет денег, но говорит об отношениях и о любви. Ее мысли расходятся со словами, и реально очень трудно найти партнера, потому что непонятно, на что он должен отреагировать и как.

- Про секс тоже многие лукавят - мол, это не главное в отношениях…

- Да, с сексуальным аспектом примерно так же. Женщина входит в отношения, потому что ей приятен секс с этим мужчиной, но начинает изображать любовь, потому что «я не такая, мне нужен не только секс, я могу только по любви». А в итоге - ни секса, ни любви, потому что слова не соответствуют желаниям. Если женщина говорит честно, чего хочет, признает, что «да, у меня такие желания и особенности, и я хочу на них построить свои отношения» - значит, будет так, как она хочет. А главное - она будет в гармонии с собой.

Только цифры

В прошлом году в Беларуси, по данным Белстата, было зарегистрировано 60 714 браков. Подавляющее большинство (95%) - между соотечественниками. Женихов в других странах нашли 2782 белоруски. Из них 1158 браков - с россиянами, 425 - с украинцами, и намного меньше - с гражданами Германии, Литвы, Израиля.

А 1670 белорусских мужчин нашли свою судьбу за границей. Правда, зарубежье в основном ближнее: 983 жены из России, 405 из Украины.