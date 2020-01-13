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Ирангейт

  • Геннадий Гудков
  • 13.01.2020, 11:53
  • 2,480
Ирангейт
Геннадий Гудков

Все ждали от Тегерана «российского варианта».

8 января погиб украинский «Боинг». Катастрофа унесла жизни 176 человек разной национальности. Иранцы поспешили заявить о «технической проблеме», хотя почти сразу стало ясно, что просто так новый лайнер упасть не мог. Три дня Иран делал вид, что ничего экстраординарного не произошло, тормозил с передачей «черных ящиков», но потом что-то «сломалось» в его истеблишменте. То ли совесть замучила(среди погибших — 82 гражданина Ирана), то ли «приперли к стенке» неопровержимые доказательства причин падения Боинга: данные спутниковых наблюдений и фрагменты катастрофы, заснятые случайными блогерами. Словом, в мире начал раскручиваться новый «Ирангейт», 2020.

На третий день Иран неожиданно для многих признал вину, покаялся, заявил об «ошибке ПВО», человеческом факторе, пообещал «строго наказать виновных» и компенсировать материальные и моральные потери всем пострадавшим. Обещал внести изменения в системы ПВО, чтобы такие трагические ошибки не могли повториться вновь. Словом, если бы не три стремных дня, то Иран повел себя как и подобает приличной стране, совершившей фатальную ошибку и желающей максимально сгладить последствия трагедии.

Честно говоря, реакция иранских властей меня удивила. Ведь Иран — это очень похожее на Россию государство: с фактически несменяемой властью аятолл, жесткой государственной идеологией (исламом), тотальным подавлением основных прав и свобод, средневековым мракобесием, дикими запретами, отключением от мирового Интернета и прочими «прелестями» тоталитарного государства. Я ждал от Ирана «российского варианта»: «вывсеврете, ихтамнет, а не докажете!»

Но исламская республика, где женщину спокойно могут казнить за отказ одеть хиджаб, повела себя как гораздо более цивилизованная и приверженная международному праву страна, чем наша великая Россия. Чего только стоит добровольная(?) отставка 2-х главных ньюсмейкеров ТВ, которые 3 дня озвучивали лживые данные «собственного расследования»! Удивила меня и реакция людей, вышедших на улицы с протестами против иранского военного авантюризма и требованием отставки действующей власти. Значит, ростки свободы и человеческого достоинства не погублены десятилетиями исламского тоталитаризма?! Значит, гражданское общество этой страны живет и способно реагировать?!

Конечно, невольно сравниваешь все то, что сегодня происходит в Иране, с Россией, которая также причастна к гибели огромного лайнера, сбитого (я уверен, по ошибке) в пылу атаки ПВО. Отрицать это после детальных расследований с номерами ракетной установки, фото-видео ее маршрута, точного указания место запуска ракет, фамилиями членов экипажа и прочего даже не глупо, а просто преступно, особенно 5 лет спустя после потрясшей весь мир трагедии. Ситуацию усугубляет разоблаченная ложь, умышленно вбрасываемая властями все это время на ГОС-СМИ. То вдруг нашелся некий «испанский диспетчер» (мошенник, разыскиваемый испанской полицией за ряд преступлений), то появился некий «снимок со спутника» с украинским истребителем в 1,5 км. длиной(это масштаб снимка такой!), то свидетельства «украинского летчика» Су-25, который вообще на таких высотах летать-то не способен, не говоря уж о поражении цели. То есть ложь и обман в отношении сбитого МН-17 льется нескончаемым потоком много лет, и конца этому не видно.

Насколько же наша власть бессовестнее, бесстыднее и лживее даже жесткого режима исламских атолл?! И если в тоталитарном Иране нашлись люди, руководители, заявившие, что чуть ли не покончили с собой, узнав о цене допущенной ПВО ошибке, то какой же моральный и нравственный уровень тех, кто отправил на тот свет почти 350 невинных душ и спокойно продолжает жить, не испытывая угрызений совести! Как и тех руководителей страны, которые с самого первого часа знали, почему погибли пассажиры Боинга МН-17, знали, кто и при каких обстоятельствах отдал приказ на пуск злополучной ракеты. И ведь никто из них не только не сошел с ума от переживаний, не покаялся перед родными и близкими, не свел счеты с жизнью, одолеваемый муками совести. Куда там! Никто из них даже не подал в отставку, понимая, какое чудовищное преступление вольно или невольно совершено теми, кто должен защищать страну от внешнего врага, а не сбивать гражданские лайнеры.

Вот Вам наглядное отличие российской власти от иранской, которую мы (обоснованно) критикуем и не любим. Просто представьте, насколько наша по моральному, нравственному уровню, по наличию совести и сострадания к человеку хуже! И это — самый печальный и страшный вывод из нового «Ирангейта» 2020.

Геннадий Гудков, «Фейсбук»


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