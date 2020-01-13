В Беловежской пуще после Нового года продолжают расти грибы 13.01.2020, 12:03

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Фото: npbp.by

В отличие от календарного, грибной год не завершился.

В Беловежской пуще до сих пор растут грибы. В частности, в лесу есть вешенка, сообщает сайт Национального парка.

Самая низкая температура в декабре прошлого года на метеостанции Беловежской пущи составила 1,11 градуса тепла. В результате зимой, даже после новогодних праздников продолжают расти вешенки.

Вешенка обыкновенная (Pleurotus ostreatus) – съедобный гриб, широко распространенный в лесах умеренной зоны. Вешенка является грибом-сапрофитом, которые уничтожают древесину, поэтому искать их нужно не в траве, а на стволах и пнях.