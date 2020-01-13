Яромир Ягр сыграл в пяти десятилетиях и повторил достижение Горди Хоу 13.01.2020, 12:13

Яромир Ягр

47-летний хоккеист забросил две шайбы и сделал две результативные передачи в чемпионате Чехии.

Нападающий «Кладно» Яромир Ягр сыграл в матче чемпионата Чехии против «Спарты» (8:4), передает «Трибуна».

Чех, в 1988 году в 16 лет начавший профессиональную карьеру именно в «Кладно», сыграл уже в пяти десятилетиях.

47-летний Ягр повторил достижение канадца Горди Хоу, который выступал на профессиональном уровне с 1946 по 1980-й.

Ягр в этой встрече забросил две шайбы и сделал две результативные передачи. Всего в этом сезоне он набрал 19 (10+9) очков в 22 играх.

Напомним, что Ягр – владелец «Кладно».