Яромир Ягр сыграл в пяти десятилетиях и повторил достижение Горди Хоу
- 13.01.2020, 12:13
47-летний хоккеист забросил две шайбы и сделал две результативные передачи в чемпионате Чехии.
Нападающий «Кладно» Яромир Ягр сыграл в матче чемпионата Чехии против «Спарты» (8:4), передает «Трибуна».
Чех, в 1988 году в 16 лет начавший профессиональную карьеру именно в «Кладно», сыграл уже в пяти десятилетиях.
47-летний Ягр повторил достижение канадца Горди Хоу, который выступал на профессиональном уровне с 1946 по 1980-й.
Ягр в этой встрече забросил две шайбы и сделал две результативные передачи. Всего в этом сезоне он набрал 19 (10+9) очков в 22 играх.
Напомним, что Ягр – владелец «Кладно».