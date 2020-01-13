Как белорусским школьникам обещают $40 тысяч 13.01.2020, 12:30

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В Беларусь пришла кешбэк-пирамида?

Ульяне 16 лет, она стоит около двери отеля в бархатном платье и встречает гостей презентации. Девушка рассказывает, что пришла в компанию Switips пару дней назад, но уже стала топ-менеджером с претензией на зарплату в $20 тыс. Через полгода ей обещали удвоить сумму и свозить на Кипр, через год она купит свою квартиру и получит первый миллион, а через два станет новым Цукербергом — стоит лишь немного подождать. Такими словами здесь жонглирует мужчина по имени Дмитрий. Он старше Ульяны лет на 20 и заверяет юных клиентов, что это не сон, а реальные возможности сервиса, который торгует кешбэками. От сотрудников не требуется почти ничего — только вложить €39 и активно приглашать знакомых. Чтобы разобраться, как и зачем Switips выращивает будущих миллионеров, мы сходили на их презентацию в Минске, пишет «Онлайнер».

«А вы знаете, что Марк Цукерберг первые семь лет вообще не зарабатывал на Facebook?»

Это был будничный вечер. В BonHotel шли компании подростков в костюмах и вечерних платьях. Девушки постарше разглаживали их, хихикали с подружками и шепотом обсуждали то, в чем никогда не призна́ются широкой общественности: «Мама сказала платье с выпускного взять». Одетые чуть проще парни ждали их на входе и обсуждали несправедливо поставленные химичкой отметки. Воздух резонировал от сочетаний слов «уроки», «бизнес» и «инвестиции». Эти юные бизнесмены замолкают, когда мимо идет кто-то старше 18. Я тоже чувствую напряжение и с трудом прохожу фейсконтроль. Оказывается, можно ощутить себя старым, даже если тебе 20 лет.

Офисный зал на 4-м этаже напоминает школьный класс. До начала презентации толпы ребят забегают в него, бросая на стулья рюкзаки с телефонами, и выходят поговорить о жизни. Они спрашивают друг друга, кто куда будет поступать, зачем это делать, если через полгода будешь зарабатывать миллионы, и как глупы наши родители, что отдают жизнь, работая за 600 рублей. «Начни действовать!» — кричит мальчик с дредами приглашенному гостю, повторяя слоган Switips с экрана. Я нахожу место во втором ряду между девятиклассником и первокурсницей и жду начала. Кажется, действию дают старт.

Гостям включают видео с соблазнительными кадрами: солнце, пляж, вкусная еда. Пока накачанные парни на фоне обещают красивую кипрскую жизнь, я возвращаюсь в белорусские реалии и спрашиваю у соседки:

— Зачем ты сюда пришла?

— Да у меня знакомый здесь топ-лидер. Когда мы с ним встречаемся, он постоянно говорит: «Давай-давай, присоединяйся к сотрудничеству!» Вот лидеры здесь много зарабатывают. Он в месяц получает от $20 тыс., — переходит она на заговорщицкий шепот.

— А сколько буду зарабатывать я, если приду?

— Ты будешь в числе тех, кто не очень. Тут сначала мало получают, а потом дело пойдет, вот увидишь.

И мне уже хочется поверить. К тому же чей-то голос на фоне успокаивает фразой:

— А вы знаете, что Марк Цукерберг первые семь лет вообще не зарабатывал на Facebook? А вот за год резко стал миллиардером!

В лучших традициях стартаперов Кремниевой долины об этом говорит Дмитрий Тхор, топ-лидер компании. Пока ребята ставят геолокацию в «инсте», мужчина рассказывает, что приехал из Москвы делиться бесплатными секретами, о которых никто не знает. Филантроп, предприниматель — кто он без своего костюма? Дмитрий говорит, что он манифестор, который тоже когда-то был бедным. Он начал зарабатывать большие деньги, рискнув с другом окунуться в систему кешбэков.

— Вам вообще интересно? — реагирует он на сидящих в телефонах ребят.

— Интересно, мужик, ну ты че, — борзо отвечает мой сосед, запуская Angry Birds в телефоне.

Дмитрий успокаивается, кивает девочке, которую он называет «давай дальше», и она переключает слайд на экране. Мужчина рассказывает, как изменил свою жизнь: «Вы подпишитесь на мою „инсту“, там все видно!» Скучные подробности приводят к тому, что кешбэки — это будущее, до которого доросли не все белорусы, а только избранные. Присутствующие доросли, должны быть благодарны, и поэтому от нас требуется купить Gold-пакет за €39. А дальше — пригласить своих родственников и начать на них зарабатывать. Логика такая: обычные пакеты системы Switips дают мизерный кешбэк, а премиум-предложение дарит человеку €17 за каждого приглашенного друга и 15% с любой совершенной им покупки.

— Как думаете, нужный продукт? Конечно нужный! Вообще опупенный продукт! — пытается говорить на молодежном сленге Дмитрий.

Все его предложения с восторгом принимают подростки: теперь им не нужно оканчивать университет и приобретать профессию, чтобы стать состоятельными людьми.

«Малышка, не переживай. Все у тебя будет, но не сразу»

Риторика выступающего кажется странной: манифест сервиса должен агитировать использовать кешбэки, а не уговаривать делать вклад. Я ведь пришла зарабатывать, а не тратить! Пытаюсь задать наводящие вопросы, но слышу осуждающий гул. Кто-то сзади бросает мне в спину:

— Ты слышишь? Здесь зарабатывают, а не обманывают. Все же объяснили!

На самом деле нет. Дмитрий поверхностно пробегается по кешбэкам, упоминая только о 4 тыс. магазинов, с которыми сотрудничает Switips, и тысячах клиентов. В подтверждение показывает на красочные цифры в презентации. На вопросы, почему о его успешной компании почти никто не слышал, на какие риски пойдет клиент, если начнет пользоваться этой платформой, и почему за хороший кешбэк он должен кому-то платить, Дмитрий не отвечает. Вместо этого он улыбается, просит поддержки у своей команды, которая переводит на меня камеры телефонов, и переходит к главному.

— Вы же можете начать зарабатывать! Нас часто называют бизнесом для школьников, но я в первый месяц получил €876, — говорит Дмитрий, забывая, что пару минут назад он говорил о тысяче. — Так что все здесь зависит от человека. Если вы станете нашим партнером, для вас будут открыты новые возможности. Для этого нужно вложиться, а бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

С последними словами сложно не согласиться. Так что нам предлагают смотреть только на факты. На экран выводят скрины «пакетов для сотрудников». Любой студент может достать из своей копилки около тысячи евро, купить несколько десятков Gold-пакетов и продавать их знакомым. Кажется, даже гениям маркетинга будет сложно с этим справиться. Но у других ребят сомнений по этому поводу нет.

— Где я такие деньги возьму? — слышу единственный неуверенный вопрос от парня сзади и оглядываюсь.

— Ты можешь взять кредит, если совершеннолетний, — отвечает ему кто-то из группы Switips.

Парень задумывается на пару секунд, кивает головой и снова спрашивает:

— Хорошо, с чего я могу начать?

Обмен комплиментами между залом и Дмитрием продолжается два часа. Кажется, он вообще не скрывает, что давно знаком с публикой. За это время какой-то парень успевает поссориться со своей девушкой, второй бросает в зал: «Зачем вы меня сюда позвали? Я в сетевом маркетинге не участвую», — и уходит. Девушка в длинном платье бросается его останавливать:

— Ну подожди, нам очень нужны люди…

— Я даже в наушниках здесь не могу сидеть! — кричит он, пока школьница терпит фиаско.

После презентации я и двое первокурсников из БНТУ останавливаем группу подростков-сотрудников. Ребята идут в ресторан «посидеть, но ничего не заказывать», а мы просим их рассказать, сколько они уже заработали.

— Пока ничего, нас просто учат, — спокойно отвечают те. — Но это нормально, все придет со временем. Поймите, здесь такая поддержка: тебе говорят, как привлекать партнеров и как их удерживать, если они не хотят присоединяться. Так что не бойтесь, навыкам научат.

Чтобы я окончательно перестала сомневаться, 16-летняя девушка кладет мне руку на плечо и заглядывает в глаза:

— Малышка, не переживай. Все у тебя будет, но не сразу.

Я обещаю подумать и выхожу из-за стола. Первокурсники из БНТУ остаются впитывать сладкие обещания будущих коллег. Кажется, завтра они будут просить у родителей очень большие деньги.

А если хочется заработать миллион?

Это история могла бы выглядеть обычным примером сетевого маркетинга. В упрощенном виде его схема действует так: участник продает товар, получает деньги и регулирует свою прибыль самостоятельно. В таких принципах быстрого заработка мало подводных камней, на что все и ссылаются, припоминая Zepter, Oriflame и Avon.

Другое дело, когда на привычные слова про интернет-бизнес отбрасывает тень неумирающее слово «пирамида» и заявленная цель начинает расходиться с настоящим смыслом бизнеса. Фирма начинает продавать эфемерный товар, получая прибыль с привлечения новых участников.