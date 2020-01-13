Премьер-министр Мальты покинул пост из-за убийства журналистки 3 13.01.2020, 13:23

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Джозефа Муската

Фото: Telegraf-EPA

Протесты в связи с убийством журналистки продолжаются уже два года.

Заявленная месяц назад отставка премьер-министра Мальты из-за убийства журналистки Дафне Каруаны Галисии состоялась, но кризис вокруг расследования продолжается.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат официально ушел в отставку.

Журналистка занималась расследованиями коррупции и погибла в 2017 году: машину Галисии взорвали, когда она была за рулем. Об этом сообщает zn.ua.

В деле об убийстве уже арестованы трое исполнителей. В конце прошлого года по подозрению в причастности к преступлению также был арестован известный мальтийский бизнесмен Йорген Фенек.

Премьер-министр Джозеф Мускат еще месяц назад заявил, что в январе покинет пост. Перед этим в стране прошли протесты с требованием его отставки.

Новым главой правительства правящая партия выбрала Роберта Абела, сына другого бывшего премьера Мальты Джорджа Абела, который занимал эту должность с 2009 по 2014 год.

Убийство журналистки вызвало протесты в стране и критику мальтийской власти со стороны международного журналистского сообщества.

Журналистка Дафне Каруана Галисия в своих материалах критиковала членов правительства страны и уличала правящую элиту в коррупции. Она погибла 16 октября 2017 года в результате взрыва автомобиля неподалеку от своего дома. За две недели до трагедии 53-летняя женщина признавалась подписчикам в своем блоге, что получает угрозы.

Правоохранители сообщили о том, что ее авто было подорвано пластиковой взрывчаткой "Семтекс", которую часто применяют при террористических атаках.

Трое сыновей журналистки выступили с жесткой критикой и обвинениями в адрес полиции и властей страны, а также требуют отставки премьер-министра Мальты Джозефа Муската из-за неспособности обеспечить соблюдение основных прав и свобод.

Галиция в своем последнем расследовании исследовала возможную причастность мальтийских партий к ливийско-итальянской афере по контрабанде дизтоплива.