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В Венеции пересохли каналы

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  • 13.01.2020, 13:34
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В Венеции пересохли каналы

Два месяца назад более 70% итальянского города было под водой.

Спустя всего несколько недель после того, как серьезное наводнение нанесло значительный ущерб Венеции, знаменитые городские каналы почти полностью пересохли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Причина явления - приливы исключительно низкого уровня. Два месяца назад более 70% итальянского города было под водой. Но в эти выходные картина была совсем другой: знаменитые венецианские гондолы осели на дне каналов.

Город, основанный на 118 небольших островах, соединен каналами и более 400 мостами.


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