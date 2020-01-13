В Литве отмечают день защитников Свободы1
- 13.01.2020, 13:50
Наши соседи вспоминают героев cобытий 1991 года.
13 января в Литве отмечают день защитников Свободы — в этот день в 1991 году при попытке советских военных подразделений взять штурмом Вильнюсскую телебашню и здание Комитета радио и ТВ погибли 14 человек. Более тысячи человек получили ранения, сообщает «Новая газета. Балтия».
13 января в Вильнюсе пройдет ряд мероприятий в честь дня защитников Свободы:
9.00 — к памятнику «Весть» на площади Независимости возложат цветы;
12.00 — на площади Независимости начнется церемония поднятия государственного флага;
13.30 — на Антакальнисском кладбище пройдет церемония почтения погибших 13 января 1991 года;
17.30 — в Кафедральном соборе пройдет посвященная защитникам свободы месса;