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В Литве отмечают день защитников Свободы

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  • 13.01.2020, 13:50
В Литве отмечают день защитников Свободы

Наши соседи вспоминают героев cобытий 1991 года.

13 января в Литве отмечают день защитников Свободы — в этот день в 1991 году при попытке советских военных подразделений взять штурмом Вильнюсскую телебашню и здание Комитета радио и ТВ погибли 14 человек. Более тысячи человек получили ранения, сообщает «Новая газета. Балтия».

13 января в Вильнюсе пройдет ряд мероприятий в честь дня защитников Свободы:

9.00 — к памятнику «Весть» на площади Независимости возложат цветы;

12.00 — на площади Независимости начнется церемония поднятия государственного флага;

13.30 — на Антакальнисском кладбище пройдет церемония почтения погибших 13 января 1991 года;

17.30 — в Кафедральном соборе пройдет посвященная защитникам свободы месса;


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