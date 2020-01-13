ЧЕ-2020: сегодня Беларусь сыграет с Черногорией 2 13.01.2020, 13:59

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Для выхода в основной раунд белорусским гандболистам достаточно не проиграть.

13 января сборная Беларуси сыграет с командой Черногории в матче заключительного тура предварительного раунда чемпионата Европы-2020. Для выхода в основной раунд белорусам достаточно не проиграть, передает pressball.by.

Встреча начнется в 20.15 (по белорусскому времени).

Группа "А": Хорватия — 4 (2), Беларусь — 2 (2), Черногория — 2 (2), Сербия — 0 (2).