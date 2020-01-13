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Археологи раскрыли секрет древних строителей

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  • 13.01.2020, 13:55
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Археологи раскрыли секрет древних строителей

Специалисты объяснили поворот неолитических зданий против часовой стрелки.

Прямые улицы неолитических деревень Центральной Европы неизменно слегка поворачивают налево: ученые связывают это с особенностями работы человеческого зрения, о которых не подозревали строители каменного века, пишет Naked science.

Регулярные неолитические поселения Центральной и Восточной Европы возводились по строгим линиям, которые неизменно отклонялись против часовой стрелки. Об этом рассказывается в статье, опубликованной в журнале Plos One. Авторы ее связывают такой поворот с особенностями нашего зрительного восприятия.

Ученые из Германии и Словакии исследовали останки поселений культуры линейно-ленточной керамики, которая стала одной из первых и наиболее распространенных в Европе эпохи позднего неолита. Она процветала между 5500 и 4000 годом до нашей эры и оставила целый ряд обнаруженных археологами поселений на территории Венгрии, Словакии, Чехии, Австрии и Германии.

Одна из главных особенностей их строительства — возведение необычно длинных домов, до 30 и более метров. Такие сооружения использовались около 30-40 лет, тем временем новые дома возводились рядом в регулярном порядке. Современные методы радиоуглеродного датирования позволяют определить среди них более старые и новые постройки.

Профессор Кильского университета Нильс Мюллер-Шиссель (Nils Müller-Scheeßel) и его коллеги провели такую датировку для неолитического поселения близ городка Врабле на юго-западе Словакии. После этого ученые определили точную ориентацию домов относительно глобального магнитного поля Земли.

Обнаружилось, что каждое следующее «поколение» зданий слегка отклонялось от линий предыдущего, причем неизменно в левую сторону, против часовой стрелки. Заинтересовавшись этой особенностью, ученые рассмотрели археологические данные других центрально-европейских поселений того же периода, везде заметив такое же «вращение».

По их оценкам, приблизительно за 300 лет существования поселения под Врабле отклонение составило почти 30°. С учетом того, что к концу этого периода первые дома уже давно сменили новые, сами жители неолитической деревни вряд ли заметили хоть какие-то изменения в ориентации улиц и стен.

Ученые считают, что сам разворот происходил неосознанно и связан с известной особенностью человеческой психики, которая воспринимает левую и правую стороны неравнозначными. Так, если предложить испытуемым разделить отрезок на две равные части, то в подавляющем большинстве случаев они будут ошибаться, смещая нужную точку слегка левее точного положения.

Левая сторона вообще, по-видимому, привлекает чуть больше внимания, нежели правая. В крайнем случае так проявляются различные поражения головного мозга, вызывающие полное одностороннее пространственное игнорирование — «синдром неглекта». Соответственно, и слабое предпочтение левой стороны у здоровых людей называется «псевдонеглектом».

Мюллер-Шиссель и его соавторы полагают, что именно «псевдонеглект» заставлял неолитических строителей ориентировать каждый следующий дом чуть левее предыдущего. Не имея в руках надежного компаса, они старались выдерживать прямую линию, но незаметно для самих себя поворачивали против часовой стрелки.

Ученые отмечают, что эта особенность позволяет точнее датировать и исследовать древние поселения по отдельным участкам, даже не раскапывая их целиком. В условиях густонаселенных областей Центральной и Западной Европы это может существенно облегчить работу археологов.


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