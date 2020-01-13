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Переехать и не сдаться: как белорусы добиваются успеха в США

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  • 13.01.2020, 14:21
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Переехать и не сдаться: как белорусы добиваются успеха в США

Многие приезжают без копейки в кармане.

Все чаще молодые и амбициозные специалисты из разных профессиональных областей стремятся к увеличению своего дохода и перспектив. Чтобы добиться заветной цели, они уезжают за границу, в частности, в США. В этой статье telegraf.by вместе с экспертом в области права и миграции Юрием Моша, основателем компании «Второй паспорт», собрали интересные истории белорусов о жизни в Соединенных Штатах.

Бизнес в США на рынке недвижимости: история Андрея Сокурца

Причиной, почему Андрей оказался в США, был неудачный бизнес на Родине, в Беларуси. Брат помог Андрею с открытием дела и одолжил ему 20 тысяч долларов. Но бизнес не пошел, и надо было возвращать деньги. Поэтому он и принял решение иммигрировать, чтобы в другой стране заработать больше. Как поясняет Андрей, он сошел с самолета иммигрантом без копейки в кармане и без знания английского.

Благодаря ручной (низкоквалифицированной) работе, Андрей скопил достаточно денег, набрался смелости и в 2005-м купил свой первый дом для переделки и дальнейшей перепродажи.

Во многом такой успех пришел благодаря грамотному маркетингу и сервису. Процесс продажи-покупки организован максимально комфортно для клиентов.

Арендное жилье и 3 новых бизнес-проекта: как развивает бизнес в США Александр Александров

Александр Александров эмигрировал в Соединенные Штаты, когда ему было 28 лет. Там он прошел путь от сотрудника ресторана фастфуда до совладельца нескольких успешно работающих бизнес-направлений в Америке.

Первым бизнесом Александра стала сдача жилья в аренду. Вместе с братом, также успешно иммигрировавшим в США, они арендовали на лето дома в курортных центрах и потом покомнатно пересдавали. Это приносило доход от $2000 до $4000 ежемесячно.

Второе, что опробовали братья, – точка «street food» (продажа уличной еды). В этом бизнесе было три партнера: Александр, его брат и пакистанец Тахир.

Бизнес в целом был прибыльный, но деньги получались небольшие, и проблем заодно было очень много. «Вышли» они из этого проекта достаточно быстро и потеряли относительно немного, около $1500. Параллельно с фудтраком у братьев-партнеров набирал обороты бизнес по продаже машин.

Но в один момент, ребятам пришло понимание, что им хочется перейти на новый уровень дохода. Они хотели иметь пассивный доход. И поняли, что это возможно в сфере недвижимости. Следующим их совместным бизнес-проектом стала покупка нежилых и заброшенных домов с целью их дальнейшей сдачи в аренду. Такая схема позволила братьям реализовать свои амбиции в США и найти постоянный источник дохода.

Ян – ИТ-разработчик и инженер

Ян иммигрировал в США несколько лет назад, сейчас живет в Mountain View, California. Приехал он по рабочей визе L1 и на сегодняшний день по ней же живет и работает.

Перед отъездом в Соединенные Штаты Америки парень был уверен, что вернется назад, но сейчас уже сомневается.

Первое ощущение от Кремниевой Долины – разочарование. Вся жилая и офисная территория – это однотипные здания в один, два или три этажа на территории от Сан-Франциско до Сан-Хосе.

Но со временем стали открываться и другие стороны жизни. Первое и, наверное, главное – это люди. Они там очень доброжелательные.

Во-вторых, вокруг происходит очень много интересного в области software engineering, разработки IT-продуктов и, соответственно, стартапов. Да и кроме интересной работы, вокруг есть много красивых мест, куда можно поехать.

«Хотелось бы вернуться? Вряд ли, – рассуждает Ян. - Здесь гораздо лучше развита ситуация со внешним финансированием проектов, и инвестиционная среда в целом. Соответственно, количество интересных проектов с каждым годом увеличивается.

Резюме

Число иммигрантов с каждым годом растет, соответственно, для каждого из них открывается еще больше возможностей. Но перед отъездом рекомендуем досконально изучить все вопросы (оформление визы, возможное трудоустройство, проживание и социальная адаптация) и изучить перспективы.


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