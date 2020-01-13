Подготовка к возможной аварии на БелАЭС обойдется Литве в €1миллиард

Подготовка к возможной аварии на БелАЭС обойдется Литве в €1миллиард9
- 13.01.2020, 14:42
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Точную сумму планируют назвать до конца июля 2020 года.
Комплекс мероприятий по подготовке к возможной аварии на Белорусской АЭС может обойтись Литве до 1 миллиарда евро. Такую сумму назвал начальник управления гражданской безопасности противопожарно-спасательного департамента при МВД Литвы Эдгарас Геда.
По предварительным данным, такие мероприятия могут стоить около 600 миллионов евро. "Однако с учетом широкого спектра потребностей можно предположить, что вся смета могла бы составить до 1 миллиарда евро", — передает ТАСС слова Геды.
Точную сумму планируют назвать до конца июля 2020 года. К тому времени планируется подготовить специальное исследование по этому вопросу.