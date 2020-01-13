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Якутский шаман объявил о новом походе в Москву, чтобы изгнать Путина

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  • 13.01.2020, 14:54
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Якутский шаман объявил о новом походе в Москву, чтобы изгнать Путина

Александр Габышев собирает своих сторонников в Якутске.

Шаман Александр Габышев из Якутска объявил о новом походе в Москву, чтобы изгнать президента России Владимира Путина, которого он называет "демоном". По его словам, он собирается выдвинуться со своими сторонниками в столицу РФ в марте этого года, передает svoboda.org.

Габышев утверждает, что поход состоится независимо от судебных решений. "Я подчиняюсь только закону Бога. Он сказал в марте, значит в марте", - сообщил шаман в видеообращении, распространенном в Youtube. Габышев собирает своих сторонников в Якутске. Конкретной даты начала похода он не назвал.

В марте 2019 года шаман Александр Габышев объявил о походе из Якутска в Москву. Тогда он заявлял, что президент России Владимир Путин является "порождением тёмных сил" и изгнать его под силу только такому шаману, как он. Габышев прошёл около 3 тысяч километров и привлёк по пути множество сторонников, но в ночь на 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области его задержали сотрудники ФСБ и отправили обратно в Якутск. Шамана поместили в психоневрологический диспансер и признали невменяемым.

Позже на Габышева завели уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. В сентябре Габышева выпустили под подписку о невыезде.

В декабре шаман попытался возобновить поход в Москву, но его снова задержали. Следствие не предъявило Габышеву никаких обвинений, после чего с него сняли подписку о невыезде. Сотрудник ФСБ взял с шамана обязательство о явке к следователю по необходимости.

В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения.


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