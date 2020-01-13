закрыть
13 января 2020, понедельник, 16:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Хоккеист минского «Динамо» стал лучшим новичком недели в КХЛ

  • 13.01.2020, 14:59
Хоккеист минского «Динамо» стал лучшим новичком недели в КХЛ
Артем Аносов

Набранные очки стали первыми в КХЛ для 20-летнего белорусского игрока.

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги на основании статистических данных выступлений игроков, предоставленных отделом статистики Центрального информационного бюро КХЛ и аналитической оценки матчей, определила лауреатов 17-й недели турнира в четырех номинациях, пишет khl.ru.

Лучшим новичком признан нападающий Артем Аносов ("Динамо" Минск), отметившийся голевыми передачами в обоих матчах недели. Набранные очки стали первыми в КХЛ для 20-летнего белорусского игрока. Аносов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+1), в среднем проводил на льду 10 минут 27 секунд.

Лучшим вратарем признан Юлиус Гудачек ("Спартак"), лучшим защитником — Сами Леписте ("Йокерит"), лучшим нападающим — Никлас Енсен ("Йокерит").


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы»
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы» Валерия Костюгова
Империя на обочине
Империя на обочине Лилия Шевцова
Узурпатор понимает лишь силу
Узурпатор понимает лишь силу Максим Винярский
Затишье перед бурей
Затишье перед бурей Александр Гольц