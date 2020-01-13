Хоккеист минского «Динамо» стал лучшим новичком недели в КХЛ 13.01.2020, 14:59

Артем Аносов

Набранные очки стали первыми в КХЛ для 20-летнего белорусского игрока.

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги на основании статистических данных выступлений игроков, предоставленных отделом статистики Центрального информационного бюро КХЛ и аналитической оценки матчей, определила лауреатов 17-й недели турнира в четырех номинациях, пишет khl.ru.

Лучшим новичком признан нападающий Артем Аносов ("Динамо" Минск), отметившийся голевыми передачами в обоих матчах недели. Набранные очки стали первыми в КХЛ для 20-летнего белорусского игрока. Аносов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+1), в среднем проводил на льду 10 минут 27 секунд.

Лучшим вратарем признан Юлиус Гудачек ("Спартак"), лучшим защитником — Сами Леписте ("Йокерит"), лучшим нападающим — Никлас Енсен ("Йокерит").