65 рублей за 20 дней: реалии белорусских колхозов 7 13.01.2020, 15:08

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Фото: tut.by

У рабочих высчитывают деньги за субботники и за подарки.

Работники сельскохозяйственного предприятия «Полесское», что в Светлогорском районе Гомельской области, пожаловались редакции «Белсата» на неприемлемые условия труда и низкие зарплаты.

В редакцию обратился читатель Сергей, чей родственник работает в сельскохозяйственном предприятии «Полесское», которое находится в Светлогорском районе Гомельской области. По словам читателя, сотрудники одного из цехов предприятия получили за ноябрь 2019 года ужасно низкие зарплаты.

Так, за двадцать рабочих дней декабря работникам заплатили всего 65 рублей, хотя минимальная зарплата в Беларуси в прошлом году составляла 330 рублей. Выходит, что за день работы каждый из них получил по три рубля.

Сергей рассказал, что урезанный заработок получили все рабочие только одного из цехов. Тем временем работники другого производства колхоза, Калинковичского мясокомбината, получили нормальный заработок.

«Сторож получил там 600 рублей. Мой родственник проверял в бухгалтерии, сколько дней он отработал. У него нет прогулов. Но там никто ничего не может объяснить», – рассказывает мужчина.

Также каждый месяц у рабочих высчитывают деньги за субботник – по 20-30 рублей. Но, по словам работников, субботники не проводятся. Также высчитывают даже стоимость подарков, уточняет Сергей.

«Ко Дню колхоза им подарили колбасы, которых они не просили, а в расчетных – высчитали стоимость «подарков». Так что это за подарки, если они сами за них и заплатили?» – возмущается мужчина.

В расчетных листах даже не указан оклад, что противоречит Трудовому кодексу. Родственника Сергея угрожали уволить и не дать отпуска, если он 1 января не выйдет на работу.

«Везде официальный выходной, но пришлось выйти и работать, чтобы не потерять работу», – говорит мужчина.

Сергей добавляет, что также отчисления идут на профсоюз, но результатов его работы не видно.

Журнлисты обратились к директору предприятия Виктора Буслу. Он не захотел обсуждать вопрос зарплат.

«Все финансовые вопросы выясняются не по телефону. Давайте конкретно: кто вам этот расчетный листок прислал? Фамилия?! Давайте закончим этот разговор», – ответил директор предприятия Виктор Бусел по телефону.

Начальник Управления труда, занятости и социальной защиты Светлогорского райисполкома Наталья Зобава пообещала разобраться в ситуации как можно быстрее.