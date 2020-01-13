Олег Сенцов: Сыну хватило две недели, чтобы пелена пропаганды спала с глаз 1 13.01.2020, 15:40

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Украинский режиссер рассказал о воссоединении с сыном.

Украинский режиссер Олег Сенцов, который пять лет провел в российских тюрьмах из-за cвоей позиции по Крыму, рассказал в «Фейсбуке» о воссоединении c cыном в Киеве:

- Я не очень люблю говорить о моей личной жизни, но недавно произошло важное событие для нашей семьи. Наконец мы соединились: в Киев переехали мои мама и сын.

С ним оказалось труднее, потому что бывшая жена не хотела его отпускать. Она, кстати, этническая украинка, родилась в Ивано-Франковской области, но приняла аннексию Крыма.

Влад находился не только в печальных условиях, но и под давлением пропаганды и лжи. Но две недели в Украине ему хватило, чтобы эта пелена спала. Несмотря на свою болячку, он хорошо понимает и сегодня пошел в обычную киевскую школу, в которой есть инклюзивное обучение.