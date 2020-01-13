Трамп отрезал Иран от последнего источника валюты 13.01.2020, 16:14

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Дональд Трамп

Фото: Reuters

США ввели санкции против иранских металлургов.

Очередное ужесточение санкций против Ирана, о котором Минфин США объявил в пятницу, лишило иранскую экономику последнего источника иностранной валюты, с помощью которой Тегеран оплачивал импорт современного оборудования, машин и медикаментов, передает finanz.ru.

Под санкции, как объявил глава американского Минфина Стивен Мнучин, попали 17 крупнейших иранских производителей стали, алюминия, меди и железа, которые коллективно приносили исламской республике несколько миллиардов долларов в год.

Металлургия была последней экспортной отраслью Ирана, на которую не распространялся санкционный режим, включающий в том числе вторичные санкции - против компаний, которые замешаны в сделках с иранскими контрагентами.

По данным WorldTopExports на 2018 год, 69% экспортных поступлений в Иран обеспечивала продажа нефти. Ее США обложили санкциями в ноябре 2018 года. В результате поставки рухнули в 8 раз - с 2,5 млн до 300 тысяч баррелей в сутки (оценка Energy Policy Research Foundation).

Практически единственным крупным покупателем остался Китай, однако и он сократил объем сделок почти втрое - с 650 до 225 тысяч баррелей в сутки (по оценке S&P Global Platts)/

Еще порядка 10% валютных доходов иранской экономике обеспечивала нефтехимия, в том числе производство пластика (5,6 млрд долларов в год) и органических химикатов (4,1 млрд долларов). Эти товары США обложили санкциями в июле 2019 года. В ответ иранский МИД обвинил Вашингтон в «экономическом терроризме».

На металлургию, по данным WTE, приходилось порядка 6,5% экспортных доходов Ирана. 4% обеспечивала сталелитейная отрасль (3,9 млрд долларов в год), 1,2% - продажи необработанной руды (1,2 млрд), а еще 0,7% - экспорт меди (0,7 млрд). Причем последний, согласно статистике, бурно рос - более чем на 200% год к году.

Экспортные доходы иранский режим использовал, чтобы «финансировать ядерную и ракетную программы, террористические сети и вредоносную активность в регионе», заявил, комментируя новые санкции, Мнучин.

Он добавил, что ведется подготовка санкций против строительной отрасли Ирана. Экспорт стройматериалов, включая камень и цемент, приносит Тегерану еще 700 млн долларов валютной выручки ежегодно.

Единственная, пока не включенная в санкции категория экспортных товаров, - это овощи, фрукты и орехи, которых Иран экспортирует на 2,8 млрд долларов в год.

По оценке МВФ, за 2019 год ВВП Ирана упал на 9,5%, показав третий худший результат в мире после Ливии (19% падения) и Венесуэлы (35%). Из-за дефицита валюты иранский риал упал в 3,3 раза с начала 2018 года. Как отмечает Bloomberg, в начале января его курс на черном рынке достигал 139 тысяч риалов за доллар (при официальном 42 тысячи).

Девальвация запустила маховик галопирующей инфляции, которая на август превысила 40% и обновила рекорд за 23 года. К ноябрю, впрочем, по официальным данным, темп роста цен удалось замедлить почти вдвое - до 23% год к году.