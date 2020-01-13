закрыть
13 января 2020, понедельник, 16:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Трамп отрезал Иран от последнего источника валюты

  • 13.01.2020, 16:14
  • 1,076
Трамп отрезал Иран от последнего источника валюты
Дональд Трамп
Фото: Reuters

США ввели санкции против иранских металлургов.

Очередное ужесточение санкций против Ирана, о котором Минфин США объявил в пятницу, лишило иранскую экономику последнего источника иностранной валюты, с помощью которой Тегеран оплачивал импорт современного оборудования, машин и медикаментов, передает finanz.ru.

Под санкции, как объявил глава американского Минфина Стивен Мнучин, попали 17 крупнейших иранских производителей стали, алюминия, меди и железа, которые коллективно приносили исламской республике несколько миллиардов долларов в год.

Металлургия была последней экспортной отраслью Ирана, на которую не распространялся санкционный режим, включающий в том числе вторичные санкции - против компаний, которые замешаны в сделках с иранскими контрагентами.

По данным WorldTopExports на 2018 год, 69% экспортных поступлений в Иран обеспечивала продажа нефти. Ее США обложили санкциями в ноябре 2018 года. В результате поставки рухнули в 8 раз - с 2,5 млн до 300 тысяч баррелей в сутки (оценка Energy Policy Research Foundation).

Практически единственным крупным покупателем остался Китай, однако и он сократил объем сделок почти втрое - с 650 до 225 тысяч баррелей в сутки (по оценке S&P Global Platts)/

Еще порядка 10% валютных доходов иранской экономике обеспечивала нефтехимия, в том числе производство пластика (5,6 млрд долларов в год) и органических химикатов (4,1 млрд долларов). Эти товары США обложили санкциями в июле 2019 года. В ответ иранский МИД обвинил Вашингтон в «экономическом терроризме».

На металлургию, по данным WTE, приходилось порядка 6,5% экспортных доходов Ирана. 4% обеспечивала сталелитейная отрасль (3,9 млрд долларов в год), 1,2% - продажи необработанной руды (1,2 млрд), а еще 0,7% - экспорт меди (0,7 млрд). Причем последний, согласно статистике, бурно рос - более чем на 200% год к году.

Экспортные доходы иранский режим использовал, чтобы «финансировать ядерную и ракетную программы, террористические сети и вредоносную активность в регионе», заявил, комментируя новые санкции, Мнучин.

Он добавил, что ведется подготовка санкций против строительной отрасли Ирана. Экспорт стройматериалов, включая камень и цемент, приносит Тегерану еще 700 млн долларов валютной выручки ежегодно.

Единственная, пока не включенная в санкции категория экспортных товаров, - это овощи, фрукты и орехи, которых Иран экспортирует на 2,8 млрд долларов в год.

По оценке МВФ, за 2019 год ВВП Ирана упал на 9,5%, показав третий худший результат в мире после Ливии (19% падения) и Венесуэлы (35%). Из-за дефицита валюты иранский риал упал в 3,3 раза с начала 2018 года. Как отмечает Bloomberg, в начале января его курс на черном рынке достигал 139 тысяч риалов за доллар (при официальном 42 тысячи).

Девальвация запустила маховик галопирующей инфляции, которая на август превысила 40% и обновила рекорд за 23 года. К ноябрю, впрочем, по официальным данным, темп роста цен удалось замедлить почти вдвое - до 23% год к году.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы»
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы» Валерия Костюгова
Империя на обочине
Империя на обочине Лилия Шевцова
Узурпатор понимает лишь силу
Узурпатор понимает лишь силу Максим Винярский
Затишье перед бурей
Затишье перед бурей Александр Гольц